La alcaldesa, Ana González, habló la mañana de este miércoles sobre la posible compra de Mareo por parte del Sporting. Un asunto que volvió al candelero de la actualidad después de que el dueño del club, Alejandro Irarragorri, manifestara que "habían iniciado las negociaciones" para que la ciudad del fútbol pasará de nuevo a manos del club. La primera edil redujo el tono de las palabras del mexicano. "Siendo muy sincera, negociaciones no ha habido. Hemos tenido conversaciones para ver si estaban o no interesados. Mareo se compró para que volviera a ser del Sporting en su día, así que me alegra que quieran comprarlo. Si las dos partes estamos de acuerdo pues lo que habrá que hacer será una negociación seria en beneficio mutuo", aseguró. "Creo que es algo beneficioso para el Ayuntamiento de Gijón y también para el Sporting", matizó González.

La Alcaldesa, durante una plantación de árboles en el polígono de Somonte, en la parroquia de Cenero, destacó que Mareo "es una forma de entender el fútbol". "Es un símbolo, una forma de entender el fútbol y de generar cantera que se convirtió en uno de los elementos exportadores de talento deportivo en España. Creo que, simbólicamente, podemos pensar que nuestro equipo se recupera en todo lo que fue, en todas las facetas que cubría, aunque hayamos tenido algún tropiezo en la Liga", expuso. La primera edil concretó que, por ahora, ni el Ayuntamiento del club han empezado a hablar de plazos para la recompra de Mareo. "Hemos hablado de una primera tasación, que es la que todo el mundo conoce. Las conversaciones se llegarán a cabo sobre todo a nivel técnico. Es una cuestión técnica del Ayuntamiento de Gijón, que tiene unos terrenos y que cuestan un dinero. Nos basamos en tasaciones claras y transparentes. A partir de ahí se iniciará la conversación", zanjó.