La Federación insta a "Asturias 2030" a presentar garantías: todas las claves de la cumbre en Madrid

La Federación Española de Fútbol instó ayer a las quince candidatas para ser sede del Mundial 2030 en España –entre las que se encuentra "Asturias 2030"– a que presenten garantías de que realmente puedan albergar el torneo internacional. Para seguir en la carrera por ser sede (de las 15 candidatas solo pueden quedar 11) ya no será suficiente con mostrar voluntad. O que se haya presentado un primer boceto. También que se demuestre que reúnen todas las condiciones que exige la FIFA, que actualizará estos requisitos este mes de junio. De momento, se trabajaba con los criterios que se piden para el Mundial 2026.

Las garantías tendrán que figurar por escrito. Y en el caso de que el proyecto requiera de mejoras o nuevas construcciones, deberá constar que se cuenta con disponibilidad o garantías de que se tendrán todas las autorizaciones urbanísticas y gubernativas pertinentes. Si no, estos proyectos se caerán. Desde Las Rozas aún no han estipulado una fecha exacta para contar con estos "avales". Sí se sabe que FIFA anunciará los países que organicen el Mundial 2030 en septiembre de 2024. También que en las próximas semanas se iniciará ya el proceso de evaluación y digitalización de los quince estadios. Pero varios de los proyectos presentados requieren de mejoras. O directamente de nuevas creaciones, por lo que estas visitas no serán decisivas.

Responsables de la alianza España-Portugal y Ucrania –el director de la Comisión Coordinadora de la candidatura, Antonio Laranjo; el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, y su director de Relaciones Internacionales, Jorge Mowinckel– añadieron ayer a los representantes de las candidaturas más información sobre algunas de las condiciones que deben reunir. La delegación de "Asturias 2030" estuvo compuesta por David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting; Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del club rojiblanco; el presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Cuetos Lobo; la directora general de Deporte del Principado, Aida Nuño, y José Ramón Tuero, por parte del Ayuntamiento de Gijón.

La Federación informó de que las candidaturas deben tener, entre otros requisitos, un centro oficial de entrenamientos –como el que usó la selección española en Doha durante el pasado Mundial de Qatar–. Este debe tener dos campos iguales, un hotel mínimo de cuatro estrellas, la distancia entre el hotel y los campos no puede ser superior a veinte minutos en vehículo... Y unos espacios complementarios: con vestuarios, salas médicas y sala de prensa, entre otras exigencias. Además, la candidatura debe contar con dos campos de entrenamientos más. Y, claro, siempre contar con dos subsedes. En el caso de la candidatura "Asturias 2030", Oviedo y Avilés son las elegidas. Pero, de momento, no se han producido contactos a la espera de que el proyecto vaya ganando cuerpo.

La carrera de "Asturias 2030" comienza realmente ahora, y se prevé larga siempre y cuando pase el filtro de la Federación Española de Fútbol. El escenario actual arroja mucha incertidumbre. Para empezar, con elecciones municipales y autonómicas este mayo. Todos los actores implicados en la candidatura están por la labor de empujar para acercar el Mundial 2030 a Asturias. Nadie pone en duda el impacto económico que tendría disputar cuatro o cinco partidos del torneo deportivo más importante. Pero hay muchos aspectos por tratar y discutir dentro de un proyecto aún en un estado muy embrionario. Dentro de las exigencias, la FIFA sí es escrupulosa en que las sedes deben tener más de 40.000 espectadores de aforo, lo que obligaría sí o sí a reformar o ampliar El Molinón.

Orlegi, promotor de la candidatura, sigue trabajando en su boceto inicial para reformar El Molinón –el mismo que fue entregado a la Federación Española y expuesto después a los grupos municipales en el Ayuntamiento–. Su intención es la de continuar manteniendo contactos –ya los han mantenido estos meses– para conseguir la financiación de un plan muy potente que han calculado en unos 300 millones, y que requeriría de una inversión de 60 millones de euros de capital público, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Orlegi busca sumar voluntades para hacer realidad este proyecto, que entienden no solo positivo para Gijón, sino también para toda Asturias. Viene manteniendo distintos encuentros y conversaciones. Con el Ayuntamiento y Principado, como también lo hace con otros socios interesados en invertir en El Molinón. David Guerra ha deparado con Juan Cofiño, vicepresidente del Gobierno del Principado. El Gobierno regional está por la labor de negociar la financiación. En el Consistorio, mientras, hay una corriente que piensa en un proyecto no tan potente y cuya financiación sea más accesible. Lo que se da por sentado es que El Molinón, con Mundial o reforma, seguirá siendo del Ayuntamiento de Gijón.

Por otro lado el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, estuvo ayer en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas, donde mantuvo una "reunión privada" con su homólogo de la RFEF, Luis Rubiales.