Marsá: "Me siento muy a gusto en el Sporting; me gustaría seguir"

José Marsá, uno de los refuerzos del último mercado y titular en todos los encuentros desde su llegada a Mareo, confesó este mediodía que "le gustaría seguir" en el Sporting. Pero, matizó, que esta situación "no depende" de él.

Estas fueron sus palabras

Situación del club

Los aficionados pueden estar frustrados, como nosotros. Pero les pido paciencia. Vamos a dar la vuelta a la situación. No pienso que el problema sea ansiedad. Sabemos en la situación que estamos. Cuanto antes sumemos y demos la vuelta a la situación, mejor

Seguir en el Sporting

Me siento muy a gusto en el Sporting. Claro que me gustaría seguir, pero no depende de mí. Tengo contrato con el Sporting de Portugal

El Molinón

Es importante. La forma en la que te apoya ayuda a ganar partidos

Estilo de juego

Por eso vine. Vi la idea del míster (MAR) y tenemos jugadores para lograr lo que queremos