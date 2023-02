Los siguientes pasos de "Asturias 2030": "Ahora toca una pare técnica", dicen los promotores de la candidatura

"Estamos confiados, ilusionados y orgullosos". Así valora David Guerra, presidente del Sporting, la candidatura de "Asturias 2030" después de que ayer el club rojiblanco estuviera en la reunión informativa celebrada en la sede de la Federación Española de Fútbol. Junto a David Guerra estuvieron José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol; Aida Nuño, directora general de Deporte del Principado; José Ramón Tuero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club rojiblanco. "Asturias está en el mapa junto al resto de grandes ciudades y está posicionada para ser sede del Mundial. Estamos confiados porque los requisitos que se han pedido pienso que Asturias tiene el potencial y la realidad también para poder cumplirlos. Y confiados además porque el compromiso que tenemos con las instituciones, y la colaboración tan estrecha que tenemos con todas las instituciones públicas, junto al sentimiento que estamos percibiendo, nos va a llevar al éxito", aseguró ayer David Guerra al término de la reunión mantenida en la sede de la Federación Española de Fútbol.

"Ahora toca una parte muy técnica, muy de meterse a fondo, de verdaderamente detallar el proyecto y cumplir todas las expectativas. Van más allá de la propia sede, del propio estadio: nos hablan de subsedes, de campos de entrenamiento, de centros de entrenamiento, de los hoteles... Hay unos requisitos bastante extensos. Estamos más que capacitados para cumplirlos y ahora lo que falta es demostrarlo y comprometernos. Trabajar muy duro para conseguirlo en estos próximos meses", continuó el presidente ejecutivo del club rojiblanco.

"Hay que trabajar mucho como grupo de trabajo, y en este grupo están incluidas las instituciones públicas. Desde el Ayuntamiento hasta el Principado. Nosotros, como club, somos punto de contacto ante la Federación Española que tiene que estar activo. A partir de ahí, construir con instituciones y todo aquel que quiera estar en la candidatura. Esto va a ser muy bueno para el Principado a nivel económico, deportivo y social. Ese impacto, verdaderamente, tenemos una enorme oportunidad de llevarlo a Asturias. Va a ser positivo para todos los actores involucrados en toda la geografía de Asturias", resumió Guerra.

"Esto tiene que ser la voluntad traducida a un compromiso fehaciente y eso lo veo por parte de las instituciones. Ahora hay que entrar al detalle. Todos los grupos municipales han ido conociendo de primera mano esta información. Y encantado de volver y trabajar conjuntamente con ellos. Al final no es ni siquiera quién va a estar en las próximas elecciones, estamos hablando de 2030, de un proyecto de ciudad, de un impacto para Asturias. Va más allá de la responsabilidad de uno solo, de un partido. Todos tenemos que participar. Lo vemos como algo positivo. Es indudable que esto va a ser muy positivo y que ayudará al proyecto de Asturias. A partir de ahí es donde tenemos que construir y ver cómo aterrizamos todo eso en el marco de los requisitos que plantea la Federación y que plantea FIFA, que no nos olvidemos que hasta junio no vamos a conocer al cien por cien", completó el mandatario del conjunto gijonés.

José Ramón Tuero, edil de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, recalca que "todos queremos que el Mundial venga a Asturias. Pero el proyecto de El Molinón debe ser realista, sensato y prudente". Tuero reiteró que "El Molinón va a seguir siendo municipal". El concejal del Ayuntamiento de Gijón defendió que albergar una Copa del Mundo sería muy positivo para Gijón. "Hay una máxima ilusión de que el Mundial venga a Gijón y que se pueda dar a conocer al mundo. Eventos como este te posicionan hay un retorno enorme", señaló, citando el éxito del Gijón Open.

Aida Nuño, directora general de Deporte, recuerda que la cita "se trató de una reunión informativa sobre el proceso de selección de las candidaturas, en la que se concretaron las fechas que impone la FIFA", a la espera de que la candidatura asturiana pueda ir dando pasos adelante. No estuvieron presentes en la reunión los gobiernos de Avilés y Oviedo, pero en cuanto a la posibilidad de convertirse en subsede, el gobierno municipal avilesino subrayó ayer a LA NUEVA ESPAÑA: "ratificamos nuestra disposición a colaborar para que Asturias participe de un evento de esta importancia. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y cómo evoluciona el proyecto de la candidatura". Por otro lado, José Ramón Lobo, presidente de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias, asegura que ahora "la candidatura ‘Asturias 2030’ tiene que empezar a tomar cuerpo".