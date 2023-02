Ana González, alcaldesa de Gijón: "Mareo se compró para que fuese un día del Sporting"

La alcaldesa, Ana González, se refirió ayer a la posible compra de Mareo por parte del Sporting. El asunto volvió en los últimos días al candelero de la actualidad después de que el dueño del club, Alejandro Irarragorri, manifestara que «habían iniciado las negociaciones» para que la ciudad del fútbol pasará de nuevo a manos del Sporting. Pero la primera edil redujo el tono de las palabras pronunciadas por el presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports en Ciudad de México, en una comparecencia para abordar el debate abierto desde algunas instituciones en México con la multipropiedad en el fútbol.

«Siendo muy sincera, negociaciones no ha habido. Hemos tenido conversaciones para ver si estaban o no interesados. Mareo se compró para que volviera a ser del Sporting en su día, así que me alegra que quieran comprarlo. Si las dos partes estamos de acuerdo pues lo que habrá que hacer será una negociación seria en beneficio mutuo», aseguró ayer la alcaldesa. «Creo que es algo beneficioso para el Ayuntamiento de Gijón y también para el Sporting», dijo González. El Grupo Orlegi acordó el pasado noviembre con el Ayuntamiento prorrogar el alquiler de Mareo por veinte años más (hasta 2042), fijando en ese contrato un derecho de adquisición preferente.

Los propietarios del club rojiblanco alcanzaron ese acuerdo, con una subida de canon fijada en 100.000 euros, para abordar las obras que convertirán a Mareo en un «centro de alto rendimiento». Pero la intención de recomprar la Escuela rojiblanca ha sido verbalizada en repetidas ocasiones por los dirigentes del Sporting en los últimos meses en los encuentros que ha mantenido David Guerra, presidente ejecutivo del club, con la regidora, Ana González. Como reconocía ayer la alcaldesa, aún no se han iniciado negociaciones como tal; tampoco se han puesto cantidades encima de la mesa. Ha sido más una declaración de intenciones, mostrar voluntad y comenzar la primeras conversaciones. Sí ha recordado la alcaldesa el precio en el que está fijado Mareo, según la última tasación (12,9 millones).

«Hemos hablado de una primera tasación, que es la que todo el mundo conoce», comentó la alcaldesa. «Las conversaciones se llevarán a cabo sobre todo a nivel técnico. Es una cuestión técnica del Ayuntamiento de Gijón, que tiene unos terrenos y que cuestan un dinero. Nos basamos en tasaciones claras y transparentes. A partir de ahí se iniciará la conversación», añadió la regidora. Orlegi, de momento, no ha solicitado que se recalcular el precio de Mareo a un tasador externo.

Aunque existe interés en la recompra, como verbalizó el mismo dueño del Sporting, el grupo mexicano no tiene prisa por iniciar los movimientos, siendo en este punto muy complicado llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento antes de que se produzcan elecciones, en mayo. Orlegi, que maneja varios frentes, con el proyecto «Asturias 2030» como una absoluta prioridad para el grupo, trabaja en la remodelación de las instalaciones rojiblancas, donde invertirá cerca de cuatro millones de euros, un precio que aún puede variar. Precisamente se espera poder terminar las obras para la segunda fase en noviembre. Después faltaría la fase «3», en la que se trabaja con el arquitecto del proyecto, José Ramón Fernández, que ha visitado varias veces Mareo en los últimos meses. Aún no hay una fecha de finalización de la obra, que está avanzando a un ritmo incluso más rápido de lo previsto inicialmente.

Por otro lado, el secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, valoró ayer el interés del Grupo Orlegi en recomprar las instalaciones de Mareo. «Mientras se mantenga su uso y no haya pérdida patrimonial para la ciudad, creo que tiene todo el sentido que el club se haga con su espacio de entrenamiento y cantera».

Christian Rivera aprieta para volver ante el Tenerife y Jordan y Milo continúan sin entrenarse

Miguel Ángel Ramírez, en la imagen con los futbolistas en Mareo, podría recuperar a Christian Rivera con vistas al duelo de este sábado en El Molinón ante el Tenerife. El medio ayer se sumó al trabajo con el equipo rojiblanco en Mareo. En las últimas jornadas ha causado baja por una molestia en la cadera, que le ha impedido estar a disposición de MAR. Por otro lado, Jordan tampoco se sumó ayer, por un «problemas personal», mientras que Uros Milovanovic sigue al margen, aquejado de un proceso vírico.