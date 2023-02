El Sporting emociona a Prendes, decano del club: "Representas la esencia"

José Prendes se vio ahí, delante de todos. De su Lucía, José Ramón, Dolores, Javier, Aurora, Elena Alberto… Delante de Joaquín, Eloy, Alonso, Redondo, García Cuervo, Canella, Lora, Juan e Iñaki Eraña, De todos los veteranos de su Asociación. De los dirigentes del club. Del entrenador. De los miembros de Anselmo López, que han luchado muchísimo por reconocer su figura y sacar adelante la iniciativa. De tantos y tantos niños de la Escuela de Fútbol de Mareo que sueñan con algún día acercarse a lo que fue él. Tanto, tanto, cariño en su homenaje, que, irremediablemente, se vio como en “shock”. Emocionado y abrumado a partes iguales. “Muchas gracias”, repetía, resistiendo un problema con la voz. Consciente que los noventa y tres años de su vida se habían resumido en un pequeño instante.

El Sporting, su equipo de siempre, donde se hizo primero jugador y luego con el paso del tiempo leyenda, y su familia le arroparon en su día. El homenaje al decano resultó emocionante desde el principio hasta el final. Plagado de sorpresas. Con detalles de cariño (le concedieron dos placas -una el club y otra la Asociación de Anselmo López-, y una camiseta firmada por los miembros de la Asociación de Veteranos). Y gestos respetuosos, porque todos los presentes (incluidos los veteranos y directivos) le hicieron un pequeño corrillo en El Molinón y le aplaudieron cuando pisó el campo. “Está muy contento. Llega un momento en que cuando cumples años con mayúsculas, que te apartas algo de la vida. No puedes venir a El Molinón, ver los partidos. Y para él esto es una vitamina”, explicaba Javier, uno de sus sobrinos. El acto, emotivo, para reconocer al decano del Sporting se produjo en el estadio decano del fútbol español, en El Molinón; y contó con toda la cúpula rojiblanca: David Guerra, Joaquín, Gerardo García, e, incluso, Miguel Ángel Ramírez. Comenzó con un agradecimiento sincero del club a su labor. “Este es tu club. Es un día muy especial. Hoy entregamos un reconocimiento es muy merecido vinculado a la historia de nuestro club al decano de nuestro club”, reconocía David Guerra. “Representas verdaderamente la esencia del Sporting. Representas a los veteranos y a los chicos del futuro”, añadía el presidente ejecutivo. “

No hay imágenes para representar las cualidades que tenían los jugadores de esa época. Tenemos a uno de los máximos goleadores de nuestro equipo presente. Es un día especial. Para el club. Y para la asociación (veteranos). No me queda más que felicitar a Anselmo López por recuperar la figura del decano”, añadía Joaquín. “Aunque uno aplaude a los jugadores en el campo, hay que reconocer la historia que tenemos; quiero dar las gracias al Sporting por su predisposición. La primera entrega fue a Molinucu, luego a Germán, y ahora a Prendes”. “Como dice él, quien venga detrás que no tenga prisas”, añadía Javier.