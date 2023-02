Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se refirió este mediodía en Mareo a la importancia de que el equipo encadene una serie de resultados positivos para escalar posiciones en la clasificación.

Sus palabras:

Importancia victoria

Buscamos escala posiciones. La idea es escalar en la tabla de eso se trata

Tenerife

El Tenerife ha tenido mala suerte pero es complicado ganarle y los resultados lo demuestran. Es un equipo muy sólido y compacto.

Play off

Hay muchos equipos con poco margen y en Segunda con una secuencia de victorias… como los equipos pinchan, si eres capaz de tener una secuencia te puedes colocar en la parte alta. Soy consciente de la diferencia de play off, per con una secuencia puedes escalar posiciones

Permanencia

Intentamos enfocarnos en el presente que es lo que tenemos. Y en el partido de esta semana. Podemos establecer unos objetivos y luchar por ellos. A nosotros nos toca enfocarnos en el plan de partido.

¿Cambio de sistema?

Cada vez que nos sentamos ah hablar del rival pensamos en él sistema. En los partidos que hemos jugado no hemos hablado del sistema. Ha habido tres atrás pero las líneas no son siempre las mismas. Dependerá del rival

Coach

Con Imanol tengo una relación de años. Ha trabajado conmigo y en los clubes que he podido estar trabajando. Trabaja para Orlegi. El tenía que estar en España. Yo quería que nos encontráramos. No lo hemos traído para motivar. No es su función. Trabaja con grupos de personas. Ha estado trabajando con diferentes estamentos del club

Problemas con el gol

Dentro del rendimiento y la mejora no solo está el gol. Veo delanteros en el día a a día mejoras y mejores tomas de decisiones. A todos nos gustaría que hicieran goles pero cuanto más pensemos en eso…. Tenemos que pensar en el trabajo que tengo que hacer para hacer gol

Inestabilidad en el banquillo del cambio

Mi toco y energía la pongo en mi mano. En mi mano no está la reacción del público. Yo preparo al equipo para competir mañana y el objetivo es que la gente disfrute de lo que ve desde el minuto uno y se sienta orgullosa y representada de su equipo

Jornada crucial

Son todas cruciales. Si queremos seguir sumando y mejorar en la tabla. El partido de mañana y lo que están por venir

Decisiones arbitrales con penalti

Decisiones que no son tomadas por mí no dependen de mi. No me desgasto nada. Si me desenfoca el VAR, es tiempo que me desgasto

Jordan

Está mejor. Se encuentra muy bien y está mejorando de la lesión, que es lo importante