Quini vive en la familia Castro: "Está presente cada día"

"Y de repente sientes el vacío. Llega un día, así sin avisar. Es como ‘ya está’. Y todo se apaga". Aquel 27 de febrero de 2018, con la repentina muerte de Quini, su padre, Óscar Castro sintió como si todo se derrumbase, como si su vida se parase en seco. Pero ese vacío se constataría tiempo después, cuando se apagó la adrenalina de esos horribles días. Ahí llegó lo peor, la nostalgia y ese sentimiento horrible de luto, de pérdida. "Tuve fiebre el día del funeral en El Molinón. No me acuerdo de nada de lo que pasó. De nada. Sé que fue algo increíble, mucha gente, todo muy emocionante, pero no me acuerdo de nada de los detalles. Después pasan unos días, y es cuando llega esa sensación de bajón. Un vacío enorme, como imposible de llenar", añade.

Suena el teléfono. Óscar coge deprisa. Quien le llama es su hermano Kike, que está a punto de llegar en coche. El hijo pequeño de Quini mira a su alrededor. Aún no se escuchan pasos. Y sigue narrando su experiencia. "Es que el Sporting perdió aquel día a su ídolo. Al jugador. Al goleador. A la leyenda, claro. Pero yo, bueno, nosotros, nos quedamos sin el padre, el abuelo... Sin la persona".

Al encuentro con LA NUEVA ESPAÑA, en el Parque de los Hermanos Castro, llegan Enrique y Pablo, hijo y nieto del Brujo. El lunes se cumplen cinco años sin Quini Y para ellos es, por todo, "una semana jodida". Porque aparecen más llamadas de los medios de comunicación, de amigos, y se inundan los recuerdos, aquellos que provocan alegría y tristeza a partes iguales, aquellos momentos de la vida que ya no existen. Porque el Brujo no está, pero en cierto modo sigue presente, nunca se ha ido de verdad. Su figura pervive.

"Siempre hay alguien que te hable de él, que te cuenta una anécdota. Un amigo que te dice algo, que recuerda un momento que pasó con él", reconoce con orgullo Kike. "Nosotros estamos muy agradecidos a la gente, al Sporting y al sportinguismo por todo el cariño que nos hacen llegar y lo bien que se han portado con él siempre", confiesa Óscar. "Lo bueno es que en estas fechas siempre vemos aún más el cariño que le tiene la gente y lo presente que está Quini en sus vidas. Lo mucho que se le quiere. Y estamos muy agradecidos, la verdad", insiste Kike.

–¿Hay algún día que no aparezcan esos recuerdos? ¿O que se pueda vivir sin él?

"Nunca", afirman los tres. Óscar, Enrique y Pablo caminan por el parque. La conversación prosigue mientras se va apagando la luz, con la caída de la tarde. "Hay tantas cosas que me recuerdan a él, tantas cosas todos los días... En cinco años, ¡no ha habido ni uno solo de todos los días en los que no haya estado presente de alguna forma u otra en mi vida! Lo echamos de menos todos los días", explica Óscar. "Vas acostumbrándote. Es como una ‘nueva normalidad’ lo de que él falte. Lo vas llevando más o menos. Son ya cinco años y me voy acostumbrando poco a poco a su falta", añade Kike.

–¿Qué os queda de él?

"Todo", confiesa Pablo, quien se crió junto a su abuelo, que era su ídolo. "Me pilló con diez, once años... Estaba todas las horas con él. Todo el tiempo. Me marcó mucho en lo que soy hoy", explica con timidez. Á él, por ejemplo, le inculcó el olfato goleador, el gusanillo por el fútbol. "Sigo jugando a fútbol, en el Veriña, en juveniles". "Lo tengo presente siempre. En todas las decisiones que tomo en el día a día tengo presentes aquellas cosas que me enseñó. Él me hizo una mejor persona. Creo que porque precisamente él era una gran persona, siempre respetuoso tanto en su vida privada como en su vida pública. Intentaba ayudar a los demás en lo que pudiera. Buscaba la felicidad de los demás, y precisamente a veces eso le llevaba a ponerse él por detrás de los demás. Hacía cosas que le hacían perder tiempo. O complicarse la vida. Personas como mi padre no abundan", dice Kike.