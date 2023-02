Las joyas bordadas de Quini

La historia de Quini puede escribirse a través de sus camisetas. Lo saben quienes conservan con mimo auténticas piezas de culto. Algunos de los modelos que vistió el Brujo pueden superar actualmente en el mercado el millar de euros, pero para Gabri Pendás y Roberto Narváez, sportinguistas antes que coleccionistas, el mayor valor es el sentimental. "Nunca me desprendería de una pieza así", aseguran a las puertas del quinto aniversario del fallecimiento de Enrique Castro. La leyenda sigue viva entre telas rojiblancas.

Tiene "entre 120 y 140 camisetas" del Sporting de distintas temporadas. Tres de ellas destacan por encima del resto. Todas tienen el 9 a la espalda. Todas las lució en algún momento Quini. "La primera que conseguí fue el modelo de la marca Casabella, de la temporada 1976-77, poco antes del fallecimiento de Quini", cuenta este ovetense. Fue adquirida a otro coleccionista y la repentina muerte del Brujo llevó a que intentara hacerse, por la misma vía, con otro de los modelos que ahora custodia como oro en paño. "Conseguí uno de la marca Monthalt, de la 1975-76, y el otro que tengo…. Es que ese tiene historia", desliza.

Un rato en internet y una subasta desde Miami llamaron su atención. "Hay un chico que se dedica a subastar camisetas de fútbol desde hace tiempo y vi que había una de Quini. Me lancé", comenta Pendás. Cotejó autenticidad, que el modelo se ajustara a lo que su descripción indicaba y leyó sorprendido su procedencia. "La historia es que Quini le regaló esa camiseta a un futbolista que había militado en Primera División y que estaba en Sudamérica. Nunca logré saber quién era ese jugador", explica.

Gabri Pendás dispone de "otras joyas" como "la camiseta que lució Joaquín el día del partido ante el Milán" o "aquella azul celeste tan noventera de Ablanedo, la del día que se lesionó en Cádiz". Muchas están a buen recaudo en la casa de sus padres, en Oviedo. Él, funcionario de profesión, lleva 12 años residiendo en Ibiza, pero la distancia no le ha alejado de su pasión por Quini y por el Sporting. Le viene en herencia. "Mi abuelo, Bernabé Pendás, tiene una peña sportinguista con su nombre en Cangas de Onís. Ahora no está activa, pero se formó porque él era un gran seguidor del equipo. Trabajaba en la banca, colaboraba con el club e incluso disponía de un pase de vestuario". El día de su fallecimiento se guardó un minuto de silencio en El Molinón en su memoria. "Por él me hice socio en 1988 y desde entonces, ahí sigo", recuerda.

Hablar de Roberto Narváez, "Milinko", es hablar de otro entregado al Sporting. A sus espaldas, 245 desplazamientos para animar al equipo "solo en partidos oficiales" y una habitación llena de camisetas del conjunto rojiblanco. En total, "como unas 300". "La más importante es esta, de 1973", comenta mientras sujeta la prenda. Está firmada por Quini y fue adquirida a otro coleccionista. "No le digo lo que pagué por ella porque la muyer me corta los hue…", dice entre risas. En su caso, "no estoy seguro que la llegara a lucir el Brujo en algún partido. Lleva el dorsal número 13 y el anterior dueño sí que me dijo que fue en un partido en el que fue suplente". La llevara el Brujo o no, solo por su antigüedad y la dedicatoria incluida en el frontal se trata de una pieza importante. Quini ha sido mucho más que un ídolo para Milinko. En muchas ocasiones, fue su cómplice. Desde que estrenase su labor como delegado del primer equipo, trató de estar cerca de aficionados como él, decididos a alcanzar cualquier punto de España para animar al equipo. Si Narváez tenía algún problema para hacerse con una entrada, o algún imprevisto en ruta, la magia del Brujo encontraba la solución. "Claro que se le sigue echando de menos. Cada vez más", comenta Milinko mientras vuelve a ordenar una de las joyas bordadas por Quini.

