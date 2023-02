Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, se mostró contento con la victoria del equipo ante el Tenerife. "Hemos hecho ajustes al descanso y competimos bien".

Análisis del partido

Esperábamos un partido competido y complicado. Ellos vienen de jugar play off. Sabíamos que nos pondrían las cosas complicadas y que nos iba a costar. Hemos hecho ajustes al descanso y competimos mejor. Me quedo con el resultado y con muchos momentos que competimos bien y tuvimos control. Hubo momentos donde sufrimos. Pero hubo momentos donde fuimos superiores

Presión alta

Era más por el juego del Tenerife. Sabíamos dónde no podía dejar espacios.

Quini

Quini estaba siempre presente. En la vida del club. Un "canarion" ha alcanzado esa cifra (Rubén Castro). Nuestra responsabilidad es estar a la altura de estos jugadores. Esta semana se la a hecho un homenaje al decano,. Nos debemos a la historia. Por lo que es Quini el Sporting es lo que es hoy. Es nuestra responsabilidad continuar ese legado

Rivera

Es importante para el club. Viene de lesión. Ojalá pueda tener continuidad

Queipo

Es un chico que entrena bien. Sea suplente o titular aporta. Hay competencia. pero hoy que le ha vuelto a tocar jugar lo ha hecho bien. No me sorprende. Es el Sporting. Tiene un potencial muy grande. De los chicos que viene... tiene unas condiciones para hacer una carrera en el Sporting. Responde a las expectativas

Cali

No castigo por rendimiento. No quito o pongo por rendimiento o castigo. Y mucho menos a Cali. Entendíamos que una defensa de dos nos iba a ayudar más. Cali está entrenando bien.

¿Le vale tirar una vez y marcar?

Yo voy a firmar ganar siempre

Pitos afición

Ya lo he dicho: hay que cambiar pitos por aplausos

Cristo

Estoy contento con él. Entrena bien. Interpreta todo bien; le pida lo que pida. Es inteligente. Esa polivalencia nos permite utilizarle donde entendemos en cada partido puede tener más impacto

Jeraldino

Necesitábamos llevar el juego a campo de ellos. Que aguantara la pelota y pudiéramos tener un pcoo más de control. Necesitamos minutos en competición. Con el tiempo veremos cada día una mejor versión

Milo

En los últimos partidos ha entrado en la segunda parte. Teniendo cuatro delanteros, intento ver que perfil de delantero necesitamos.

Falta de gol

No me preocupa, me ocupa. En los entrenamientos estamos haciendo un volumen de finalizaciones, para que ellos tengan las herramientas en los partidos; a veces el juego es caprichoso y es por rachas

Confianza

Mi confianza o se construye por lo que pasa fuera; la construyo a través de lo que pienso. No depende de victorias o derrotas. Los resultados no determinan la confianza.

Posible penalti