Ciriaco Cano González (Plasencia, 74 años) se cita con LA NUEVA ESPAÑA en los alrededores de El Molinón. Distanciado del día a día desde su salida del Sporting en 2006, el que fuera futbolista y entrenador rojiblanco solo ha vuelto al estadio en una ocasión. ¿El motivo? Quini, claro. Crítico, directo, nostálgico. Se abre en una charla larga.

–¿Asusta la clasificación?

–Un poco de inquietud sí que tengo.

–¿Por qué?

–Las cosas hay que mirarlas desde un prisma realista. En estos momentos el equipo está más cerca de abajo que de arriba. Proclamar que puede llegar al play-off es como mínimo una falta de realidad. Igual lo dice (Miguel Ángel Ramírez) porque quiere seguir el discurso de la propiedad. Los asturianos somos… Hablo como asturiano porque llevo tantos años aquí que me considero asturiano. Los asturianos vamos de cara, como el Pitu. Si tenemos que decir que no vamos a subir, lo decimos.

–¿Por qué el equipo está lejos del play-off?

–Con el Pitu no tuvo efectividad. Quitando dos partidos, los de Granada y Santander, hicieron más ocasiones de gol que lo que he visto con el nuevo entrenador. Pero al nuevo con tanto poco tiempo no se le puede juzgar. Hay que darle al menos un margen de cuarenta días.

–¿Ha vuelto a El Molinón?

–(Piensa) Volví una vez.

–¿Cuándo?

–Algo de Quini.

–Hoy se cumplen cinco años desde su trágica muerte.

–(Ciriaco tarda unos segundos. Piensa). Puf, bueno... Quini lo dio todo por el Sporting. Lo era todo. Él, Herrero I, José Manuel…

–¿Qué recuerdos tiene de él?

– Me "cagoensumadre" (risas). Lo que era él: bromas a "espatarrar". "Mecagoen"... Sus gracias de siempre.

–¿Pesa la ansiedad por subir?

–Las sociedades anónimas hicieron mucho daño. Los que siguieron con su política: Bilbao, Real, Osasuna… A todos les va mejor. Pero los que cambiaron por las SAD, como el Valencia, Elche o el Badajoz… No tienen identidad propia. Los dueños vienen, invierten, y lógicamente quieren ganar dinero. Tengo la experiencia del Badajoz. Era de un tal Tinelli. Era un presentador argentino de mucha fama. Aquí su hombre de confianza era Tebas, que ahora es el presidente (de LaLiga). Recuerdo que en el mes de diciembre apareció un jugador. No sabía ni quién era. Se presentó allí a entrenar. Dije: "¿Pero quién es este?", y me contestaron, "un jugador argentino". Salía en la prensa que el club había pagado no se cuánto por él. A las tres semanas desapareció.

–¿Percibe un clima adverso?

–Aquí parece que todo funciona bien... El entrenador es diplomático. La afición del Sporting no es la que nosotros teníamos. Ha perdido mucha exigencia. Puede ser que después de tantos años en Segunda la gente se vuelva conformista. Igual van al campo y se aburren. Yo en casa lo veo y a veces no han tirado a puerta, y me aburro. Cuando nosotros jugábamos si retenías la pelota veinte segundos ¡te caía la de pulpo! Joaquín fallaba dos pases y le pitaban. En quince minutos tenías que tirar 800 veces a gol. Se jugaba para adelante. Llegabas a línea de fondo y centrabas. Ahora el balón termina en el portero de tanto jugar atrás.

–Habla de un margen para el entrenador. ¿Pero no daría margen a los dueños?

–Sí, claro. Ellos tienen el club, pagaron un dinero y están en su derecho de hacer lo que quieran. Creo que lo más importante si vienes a un sitio desconocido y no sabes las tradiciones es apoyarte en gente que pueda asesorar. En lo de cesar al Pitu no me meto. El entrenador puede ser cesado en cualquier momento. Vayas bien o mal. En eso no me meto. Pero están "Joaco" y Redondo, o (Iñaki) Tejada, gente que sabe cómo funciona el club. Podrían apoyarse más en ellos. Hubo cosas que no sé. El caso de Toño Maestro... Es un icono del sportinguismo. Una persona extraordinaria. Si se desprenden de los iconos… No sé si "Joaco" también estará en peligro. Igual quieren poner ellos a su gente de confianza. No sé.

–El fútbol se está "desromantizando". Cuando Irarragorri compró el club advirtió de que tomaría decisiones impopulares.

–No sé si se debe ser romántico como dice. Pero el fútbol tiene que ser de la ciudad. Tiene que ser del aficionado. Pero si está así, pues habrá que adaptarse. Ojalá al Sporting lo hubiese comprado un empresario asturiano. Pero es lo que hay.

–¿Qué le parece el proyecto para reformar El Molinón?

–Que haya un Mundial genera dinero. Siempre es beneficioso para la entidad.

–Da la sensación de que el sportinguismo está escindido: unos creen que es mejor hacer un estadio nuevo, otros apuestan por una reforma.

–Pero las cosas hay que modernizarlas. Cuando vine aquí la grada principal era de madera. El fútbol avanza y tiene que evolucionar con la vida. Todo lo que sea mejorar siempre es bueno. Ojalá hubiera calefacción, como en otros estadios. En el fútbol todo evoluciona. Todo va a mejor. Pero sucede que en el fútbol que a veces no todo va a mejor. A veces era mejor antes, cuando el 80% de la plantilla era de Mareo.