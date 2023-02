Quini, persona antes que goleador

Cinco años pueden ser nada. O una eternidad. Es un poco según se mire. Porque aquellos que pudieron compartir tantos y tantos momentos con Quini se muestran nostálgicos, faltos de una figura que era todo carisma, energía, optimismo y bondad. Jugadores en activo o retirados, empleados del club, directivos, políticos, aficionados del Sporting (o del mundo del fútbol), periodistas... A todos les falta el Brujo. A todos les falta en sus rutinas una de sus bromas socarronas, "sus gracias de siempre", como recuerda Ciriaco Cano. Una de sus anécdotas. Su sonrisa, imborrable, a pesar de los pesares, de los malos momentos que le tocó vivir. Su simple presencia. Pero cinco años también pueden no ser nada.

Porque si algo queda claro en este tiempo es que su recuerdo es inmortal. El tiempo, de hecho, le ha sentado de maravilla. Ya no solo a su imagen como enorme goleador, que también. "Un obseso del gol, insaciable", como cuenta uno de los técnicos más importantes de su carrera, como Novoa. El "Maradona" español para una generación, como reconoce Javier Tebas, presidente de LaLiga. "El jugador más importante en la historia del Sporting", señala un icono del club rojiblanco como es Juan Carlos Ablanedo. Sino que lo que prevalece con más fuerza si cabe es su dimensión como persona. "Como persona, Quini era Dios: cercano y campechano", repite Juanele.

Ha querido la vida que uno de los mejores delanteros de toda la historia sea hoy recordado sobremanera por su humanidad. Porque con Quini, como explica el periodista gijonés Juanma Castaño, "no había ni trampa ni cartón" y era "como la gente se lo imagina".

"Era una leyenda del Sporting y del fútbol español. Pero sobre todo era grande como persona", destaca sobre él Dejan Lekic. "A pesar de la leyenda que fue futbolísticamente, un fenómeno con el Sporting, Barcelona y la selección, tiene el mérito de ser seguramente más admirado y querido. Pero no solo como jugador. También como institución en el Sporting. Se le quería incluso más cuando dejó de ser jugador, cuando era delegado. Cuando bajaba del autobús, con el que más se fotografiaba la gente era Quini", recuerda José Ramón Tuero, edil de Deportes en el Ayuntamiento de Gijón. "Era demasiada buena gente. Solo se pueden decir de él cosas buenas", añade Alberto Lora. "Me considero muy afortunado por haber podido convivir a diario con un referente e ídolo que después se convirtió en amigo. Siempre recordaré su sonrisa y su positivismo ante todas las situaciones. Me demostró cada día muchísimo cariño y lo agradezco enormemente", evoca Javi Fuego.

Del delantero quedarán para siempre sus goles y remates, atemporales. Tantos que van de generación en generación: de abuelos a padres, y de padres a niños. Goles que se recuerdan siempre, aunque las imágenes de entonces sean borrosas: goles que viajan de atrás adelante. Que son como la política; goles de los que se hablan en las clásicas cenas de Navidad o de empresa. En debates en torno a una mesa. O en reencuentros entre amigos de la infancia, hastiados de El Molinón actual. Y que el Sporting –este Sporting, el de Quini, porque él nunca renegaba de su equipo del alma– echa tanto y tanto de menos, sobre todo ahora en rachas de sequía anotadora como la actual. Lo explica el periodista gijonés Antón Meana. "Pensamos en Quini todos los días y hasta los que no le vimos jugar recordamos sus goles como si hubiéramos estado allí".

José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, resume el legado del Brujo. "El mito sigue. Y seguirá estando siempre presente en el fútbol asturiano". "Es una leyenda eterna, inolvidable", confiesa Emilio Llerandi, de la Federación de Peñas Sportinguistas. "Trascendió al terreno de juego, con una labor y dedicación incansable con la afición", añade al respecto Adrián Núñez, presidente de Unipes.