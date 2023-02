El tributo de Alejandro Irarragorri a Quini: "Es la leyenda del Sporting"

El 27 de febrero de 2018 el fútbol perdió a uno de los mayores goleadores de su historia, una familia terminó rota por el dolor y el sportinguismo se quedó huérfano con la muerte de Quini: no solo se quedó sin un símbolo, sino sin su mayor embajador. Perdió al ídolo. Pero con su muerte nació el mito. Su legado ya es eterno, como él. Son momentos donde afloran los recuerdos, y de especial sensibilidad para los sportinguistas. El domingo el equipo también pudo dedicarle la victoria. En el quinto aniversario de su muerte, Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración del Sporting, recuerda y ensalza a Quini en declaraciones en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA.

El dueño del club rojiblanco reconoce al exariete como el jugador más importante en la historia del club rojiblanco y tiene un gesto especial de cariño con Falo y Lorena Castro, quienes trabajan en el club rojiblanco. "Quini es la leyenda del Sporting y nuestro recuerdo está con su familia siempre, y en estos días especialmente con su hija Lorena y con su hermano Falo", asegura afectuoso el ejecutivo mexicano desde Ciudad de México y muy pendiente de todos los homenajes que se van a celebrar a lo largo del día de hoy.

El domingo el equipo ya pudo dedicarle un triunfo muy especial en El Molinón. El gol, además, fue obra de un canterano, Queipo.

Alejandro Irarragorrri, que tomó el control de la entidad en verano de 2022, recuerda a Quini como el gran goleador que fue. El presidente del consejo de administración del Sporting subraya no solamente la faceta goleadora del delantero, sino algo incluso más complicado de lograr: el respeto que le tienen las figuras más importantes del mundo del fútbol. Porque Quini se los ganó a todos. No solo fue una leyenda del Sporting. Fue una figura mundial, global, que ayudó a dar visibilidad internacional al club rojiblanco, a Gijón y a toda Asturias por todo el planeta. Sus goles y remates dieron la vuelta al mundo, ganándose el respeto y la admiración de todos. Pelé y Diego Armando Maradona, dos de los mejores jugadores de fútbol de toda la historia, siempre que tuvieron la oportunidad aprovecharon para ensalzar las extraordinarias capacidades del exdelantero del Sporting, a quien señalaban como uno de los mejores rematadores de toda la historia. "En los últimos años, tanto en México como visitando diferentes países y clubes, he podido coincidir y entablar relación con algunas de las grandes leyendas del fútbol mundial. En alguno de estos encuentros me hablaron de Quini. Su nombre sale en las conversaciones de la gente del deporte. Nosotros también crecimos sabiendo de sus goles con el Sporting, el Barcelona y la selección española", explica el ejecutivo mexicano.

Pero más allá de su inmenso valor futbolístico, explica el dueño del Sporting que a su llegada a España le llamó la atención el cariño y simpatía que despertaba el Brujo por su incalculable dimensión como persona. "Ya establecidos en España he podido darme cuenta de su enorme magnitud deportiva pero también humana", reconoce Irarragorri.

El Sporting no le ha olvidado. Hoy, de hecho, le recuerda más que nunca a través de distintos homenajes. El club rojiblanco tiene previsto reconocer la figura del exdelantero de una forma muy especial en las dos visitas que están programadas a lo largo de la jornada de este lunes (12 horas y 17 horas) en el museo que le rinde tributo en plenas entrañas de El Molinón ("Espacio Quini"). Allí mostrarán nuevas imágenes del Brujo, camisetas que lució en su etapa como jugador, y otros recuerdos que la afición aún no ha tenido la ocasión de ver.