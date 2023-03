Cote: "Entiendo el cabreo de la afición, pero si está con nosotros es más fácil"

Cote, uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Sporting, trasladó ayer un mensaje esperanzador, alejándose del fatalismo. "Creo que tenemos que centrarnos en el día a día y no pensar en cosas del pasado, sino estar centrados en lo que toca este año. A partir de ahí podremos mejorar", explicó el lateral de Roces. Cote defendió que la plantilla está dando todo en los entrenamientos mostrándose confiado en que los resultados acaben llegando y que el equipo pueda mejorar su actual posición en Liga.

"Estamos entrenando y trabajando bien, al final las cosas tienen que llegar. Trabajando en el día a día te va a compensar el fin de semana. Ojalá esto nos ayude y podamos ganar varios partidos para coger la confianza. Si entrenas bien estarás preparado para ganar el fin de semana", explicó. El experimentado jugador asumió que la situación actual no está propiciando el mejor de los ambientes en El Molinón. "Conozco muy bien a la afición del Sporting, yo no le puedo decir nada. Tienen motivos para estar descontentos porque las cosas no salen. Lo puedo entender", añadió. Pese a todo el defensa sí pidió un apoyo de la afición para que se genere otro clima y los jugadores consigan recuperar la confianza perdida con los resultados. "Pensándolo como futbolista, es mejor que nos ayuden y arropen, aunque les pueda costar, que ponerse irascibles. Falle quien falle, si lo arropas será más fácil levantarle el ánimo que pitándolo. Entiendo el cabreo por lo de todos estos años, pero nos tenemos que centrar y si la afición está con nosotros será mucho más fácil".

Pese a las adversidades de este curso, negó que estuviese arrepentido por regresar al club de su vida. "Mi ilusión sigue siendo la misma que cuando llegué y mi pensamiento también", repitió el defensa. Por otro lado, ensalzó a Diego Sánchez, su principal competidor, a quien observa como un valor de futuro: "Tiene mucho potencial".