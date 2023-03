El "sprint" final de Jony

Las últimas trece jornadas de Liga para el Sporting se presentan sin grandes incentivos deportivos, más allá de evitar disgustos. La victoria contra el Tenerife en El Molinón ha vuelto a dar calma deportiva en Mareo y a estabilizar la figura de MAR, que cuenta con la confianza del club. Queda una barbaridad (39 puntos). Pero al menos los fantasmas del descenso a Primera RFEF están más lejos (siete puntos) al acumularse el triunfo rojiblanco con las derrotas de la Ponferradina en Las Palmas y la del lunes del Málaga en Granada.

El play-off sigue estando muy lejos, a once puntos. Miguel Ángel Ramírez trata, mientras, de encontrar un equipo fiable, capaz de enganchar varios resultados positivos, después de muchas pruebas. El de Albacete, de hecho, se observa como un encuentro importante, sobre todo para buscar un inicio de tendencia alcista.

El técnico canario ha ido buscando los mejores rendimientos, sin cerrar puertas a nadie. En los últimos días, de hecho, completó los entrenamientos del primer equipo tirando de algunos de los jugadores habituales del filial, a los que pudo observar de cerca. Bruno es el único que no se ha estrenado con Ramírez. Pero el resto de jugadores de campo de la plantilla sí han contado con minutos. O al menos han tenido sus oportunidades de decir algo en estos primeros partidos: Milo (38 minutos), Jeraldino (33 minutos) y Jony (27 minutos) han tenido una presencia testimonial.

El cambio táctico mostrado frente al Tenerife abre una vía para los extremos específicos, algo de lo que adolece esta plantilla. Tanto si el sistema es un 4-3-3 como si se apuesta finalmente por un 4-4-2. Dani Queipo se ha ganado continuidad y Juan Otero está siendo un jugador habitual para MAR, aunque lo ha situado en posiciones interiores, cerca del área como si fuera un delantero.

Si Ramírez mantiene ese esquema y continúa apostando por los extremos se abriría un espacio para algunos de los extremos que están teniendo menos oportunidades en lo que va de campeonato. Aitor y Jony partían al inicio del curso como jugadores llamados a ser importantes. Aitor, que superó en los últimos días un proceso vírico, no pasa por su mejor momento. Finaliza contrato en junio y sin que se hayan abierto conversaciones para renovar. Tampoco está previsto.

Mientras que Jordan continúa en México a la espera de recibir el "ok" para regresar a España, Ramírez dio los últimos trece minutos –más el tiempo de prolongación– ante el Tenerife a Jony. Fue el segundo partido del extremo de Cangas del Narcea con MAR. Contra el Málaga ya jugó un cuarto de hora. Jony, que en los últimos ensayos en Mareo viene actuando a banda cambiada (por la derecha), afronta meses cruciales. "Contamos con Jony de todas todas", confesó Ramírez en el mercado de enero. El técnico canario no se cierra a opciones y dará más minutos a Jony si este responde en el día a día.

Cedido por el Lazio, su aventura en Italia está casi terminada. El verano apunta a ser de incertidumbre para él. La temporada está siendo muy dura para el extremo después de hacer un esfuerzo por regresar a casa. Apenas ha disputado 415 minutos. Un 18% del total. Muy lejos de las expectativas castigado en el arranque por las lesiones, que lo dejaron seco en los primeros meses de competición.

Las molestias musculares han desaparecido en el último tramo de Liga. Pero el protagonismo del jugador sigue siendo muy escaso. Por unos u otros motivos no ha terminado de arrancar. Suma un gol. Y aún no ha dado ninguna asistencia. Datos que no se ajustan a su rol. Muy sportinguista, a Jony le está doliendo especialmente esta situación. Ahora está apoyando desde fuera, siendo importante en la gestión del vestuario a nivel interno.