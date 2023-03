"Juro por mis hijos que no fui el de la quiniela"

Llegó al Sporting en diciembre de 1996 procedente del Albacete a cambio de 1,8 millones de euros. Fue la apuesta para relevar a Julio Salinas y convertirse en el hombre gol rojiblanco. Las lesiones y su participación en una polémica quiniela le dejaron muy lejos de las expectativas generadas. Paco Luna (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1971) dirige ahora una academia de fútbol en su tierra natal y colabora con una empresa de representación. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA sin perder de vista el partido que enfrentará este domingo a dos de los equipos que marcaron su carrera.

–¿Cómo recuerda su etapa en el Sporting?

–Como experiencia, deportivamente no fue mi mejor etapa. Estuve a gusto en la ciudad, también mi familia y mis hijos, pero Gijón no era para mí. Llegué en un momento convulso dentro del club. No llevábamos buen año. Empecé con las lesiones. No cogía ritmo ni continuidad. Me afectó. Luego no se me pudieron torcer más las cosas con la dichosa quiniela.

–Usted siempre defendió que no fue quien pronosticó en aquella premiada quiniela la victoria del Oviedo ante el Sporting.

–Después de más de veintitantos años, juro por mis hijos que no fui el que puso ese resultado. Nunca voy a ir en contra de alguien que me da de comer. Si era más el dinero que teníamos de prima por ganar al Oviedo que la porquería que cobramos.

–¿Por qué se le señaló entonces?

–No lo sé, pero algún compañero ya venía con que si por televisión habían dicho que el Sporting había ganado la quiniela. Y hala. Cada semana nos tocaba a cuatro echarla. En aquella ocasión nos tocaba a Avelino, Liaño, a mí y no recuerdo al otro ahora mismo. Participábamos todos, hasta el utillero. Se ponía una mesita donde la salida del vestuario y los boletos. Éramos como 32 en total. Y luego, mira ese, el de la quiniela, el de la quiniela... De aquella no me recuperé. Hasta metí dos goles ante el Tenerife y la gente en El Molinón me seguía pitando.

–Encontró en Quini, del que se acaban de cumplir cinco años de su fallecimiento, un apoyo.

–De las mejores personas que he conocido dentro de un vestuario. Fue el primero que me recogió en el aeropuerto. Un tío espectacular. Entrenábamos y me decía: "Niño, remata así o asá". Cuando más mal lo pasé, estuvo conmigo. Me animaba. Ha sido grande en todo, en el fútbol y como persona. Para mí ha sido un privilegio poder estar junto a él. Maceda, Redondo y Montes también me ayudaron mucho.

–¿Cree que hubiera cambiado la cosa de seguir Floro, su gran valedor, en el banquillo?

–No lo creo. Benito apostó por mí, pero más allá de eso no encontré la regularidad. Luego estaba la presión. La afición del Sporting es espectacular, pero la presión en la calle es mucha. Y si no rindes... Lo entiendes, pero te afecta.

–¿Verá el partido de este domingo?

–Sigo y veo mucho fútbol. Albacete fue el lugar de mi despegue y del Sporting también estoy pendiente. La última vez que estuve por Gijón fue en 2011, mantengo muchos amigos por allí.

–Usted es muy del Almería.

–Allí fue especial porque crecimos desde Segunda B. También logré conectar con la grada. Eso es muy importante en el fútbol.

–Sigue ligado al fútbol.

–Formo parte de una academia de tecnificación. Tenemos semanalmente unos 40 niños, de entre 7 y 14 años, de todos los clubes de Jerez y alguno de la provincia. Al margen del trabajo con los porteros, que son otros tantos. También colaboro con una empresa de representación para captar talento en las provincias de Cádiz y Almería. Vemos chicos desde cadetes.