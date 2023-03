Ramírez pide paciencia con el nuevo Sporting: "Si llevamos tanto tiempo sin resultados, a lo mejor no es cosa del entrenador"

"Los resultados que lleva teniendo el Sporting estos años no son casualidad. Nos tenemos que plantear realmente todos por qué". Miguel Ángel Ramírez analizó en profundidad este viernes la crisis que ha llevado al Sporting a alejarse cada vez más estos años del objetivo del ascenso a Primera División. "Estamos en un proceso de cuestionarnos qué hacemos para merecer otro tipo de resultados", comentó para poner como ejemplo lo vivido en Independiente del Valle, que esta semana se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana, cuatro años después lograr por primera vez la Copa Sudamericana con el canario en el banquillo.

"Después de varias decisiones en mi vida, vine al Sporting porque creí que podía encontrar un contexto como Independiente del Valle", argumentó. El técnico dejó claro que entiende "la necesaria inmediatez de los resultados", pero insistió en que "hemos hecho una profunda reflexión fuera de campo, con cambios en estructura, en procesos para poder convertirnos en un club que haga las cosas de manera diferente. Hay que cambiar mucho. Entiendo que la gente no lo sepa, pero todo esto lleva un tiempo". ¿Cuándo se verá un Sporting más ganador? Ramírez asumió que la intención es conseguirlo "lo antes posible".

"Dese el compromiso estamos cambiando cosas que marcarán la diferencia. No sé cuándo, pero créanme", subrayó Miguel Ángel Ramírez. Entre los ejemplos, citó, "aunque pueda parecer ridículo", las mejoras en el césped del campo número 2 de Mareo, donde "las áreas eran peligrosas para los porteros, pero no pasaba nada, se seguía". También señaló la inversión en mejorar el verde de El Molinón, que aseguró "era un desastre". Detalles a los que unió rutinas como la de "comer y almorzar todos en Mareo"."¿Eso nos va a hacer ganar al Albacete? No. Pero ayuda a tener mejores hábitos y estar más cerca de ganar que de perder", continuó haciendo referencia al partido de este domingo, en el que los rojiblancos visitan al conjunto manchego. Un rival que marca los puestos de play-off y que, de conseguir la victoria, podría ayudar a recuperar parte de la ilusión perdida por la irregular marcha del equipo.

"No pienso en eso (play-off). Pienso en ganar y a partir de ahí, seguir mejorando como equipo. Cuanto más pensemos en el marcador, más nos vamos a alejar de ganar. Y cuanto más pensemos en qué tengo que hacer, más nos acercaremos a ello (un resultado positivo)", concluyó el entrenador del Sporting ante la oportunidad de sumar la primera victoria a domicilio desde su llegada a Gijón. Hay un reto añadido. El equipo, que viene de ganar al Tenerife, nunca ha enlazado dos triunfos consecutivos esta temporada.