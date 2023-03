El cumpleaños feliz de Enol: la curiosa historia de un incondicional del Sporting y de Djuka

Hay días en los que una molesta laringitis puede ayudar a vivir la jornada más maravillosa del mundo. Lo sabe Enol González Paíno, un niño de 9 años que tras pasar por el médico para atajar unos pequeños problemas de garganta, se encontró en Mareo con el mejor regalo de cumpleaños posible. Para allí fue tras insistir a su madre en que había que dejarle a Djuka una tarta porque el montenegrino, su ídolo, cumplió 29 años esta misma semana, el pasado 2 de marzo. Curiosamente, la misma fecha en la que nació este sportinguista vecino de La Calzada. El delantero rojiblanco no sólo salió a recoger el detalle, le obsequió con su propia camiseta firmada y "me dio las gracias y me demostró que es muy buena persona. Va a hacer dos goles en Albacete, ya verás. 1-2 vamos a ganar".

"No digas nada malo de Djuka porque te come", avisa Jenni Paíno, la madre de Enol. Lo de su hijo es pasión por el delantero del Sporting, incluso en un momento en el que al delantero del Sporting le llueven las críticas por no haber conseguido ver puerta desde la segunda jornada de Liga. Él, se mantiene fiel. "Lleva dos goles, sí, pero también metió muchos otros años", defiende el guaje, entregado a su ídolo más que nunca tras el detalle compartido en Mareo. "Ya cuando el Sporting fichó a Djuka empezó a comentarme que vaya casualidad nacer el mismo día que él, que había que celebrarlo juntos...", cuenta la madre. Hubo algún intento previo, pero la pandemia primero, y la agenda después, dificultó el encuentro. El pasado viernes, con la excusa de alegrar la visita médica, algo que a ojos de niño no siempre es agradable, ambos se escaparon al entrenamiento para buscar a Djuka. Y lo encontraron.

"Voy a enmarcar la camiseta", dice Enol, estudiante de tercero de Primaria en el colegio Martínez Torner. Antes, se la llevó en la tarde de ayer a una cita especial. Miembro de club de ajedrez Gijón 64, se presentó con la camiseta de Djuka a la partida de su equipo, en Candás. Sus compañeros conocen su fiel sportinguismo. Le viene de cuna. "Mi abuelo Jesús (González) lleva de abonado casi 50 años y a mí ya me hicieron mis padres desde que nací. Hasta mi hermana Deva, de 5 años, es abonada. En casa somos del Sporting a muerte", explica Enol. No sólo acostumbra a ir a El Molinón, también ha vivido varias mareonas.

"Esta temporada estuve en el viaje a Santander. ¡Vaya partido, eh!", comenta el pequeño, con simpática y sorprendente ironía, sobre un encuentro en el que la derrota ante el Racing acabó costándole el puesto a Abelardo. "También estuvimos en Andorra. Menudo frío. A ver si ahora tiramos pa’ arriba", prosigue el crío, dando muestra de su intenso seguimiento. "La temporada pasada también fuimos a Alcorcón. Me hice foto con todos, pero lo malo fue que ese día no estaba Djuka", añade. No pasará por su mejor momento, pero el delantero del Sporting mantiene una legión de seguidores, especialmente entre los más pequeños. "Simplemente porque es el mejor", concluye Enol.