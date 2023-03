MAR ve un punto de inflexión en el Sporting pese a la derrota en Albacete: "Espero que podamos crecer desde aquí"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, lamentó la derrota cosechada por el equipo a manos del Albacete (2-1), pero se fue más que satisfecho con la imagen mostrada. De hecho, marcó el encuentro como el punto de inflexión. Un punto de partida sobre el que crecer. "El Sporting compitió y mereció más. Hicimos todo para ganar. Ojalá podamos construir desde aquí", confesó.

Análisis del partido

Nos hemos encontrado tan a gusto, dominadores, con un gol... Que nos pusimos a pensar en el marcador. Y pasa lo que pasa. Si somos capaces de enfocarnos en el plan de partido, habríamos sido mas fiables. Regalamos 10 minutos. Hicimos muchas cosas bien para llevarnos la victoria

¿Impotencia?

Siendo impotencia por perder el partido

¿Se marcha enfadado?

No estoy enfadado, estoy frustrado. Hicimos todo para ganar. En palabras del entrenador rival (Rubén Albés) "No supe como frenarte, habéis tenido un ritmo espectacular". Es el partido que me voy más frustrado. El Sporting compitió y mereció más. Que nos llevemos nada hoy, me parece una cosa....

¿Ha cambiado de estilo?

Cada momento y rival piden cosas diferentes; si somos capaces de verlo... Si no eres previsible, el rival no sabe como defenderte. Hoy hemos estado bien. Pretendíamos eso: ser más protagonistas fuera de casa, estar más en campo contrario. Ojalá podamos construir desde 'acá'. Hemos dominado

Pol Valentín y Queipo

Queipo ha llegado muy justo, con molestias. No estaba para noventa minutos. Podía dar quince o treinta. Más era contraproducente. Guille venía de gripe. Han sido decisiones por circunstancias

¿Qué le diría a la afición?

El Sporting ha sido hoy un equipo con todas las letras, que se va a enfadado por no puntuar. Con el orgullo de empezar a construir desde aquí. No queremos ser un equipo en casa y otro fuera

¿Pesan los datos negativos?

No he visto pesar la mala racha a domicilio. He visto al equipo centrado. Vamos a ser capaces de ganar dos seguidos y fuera de casa. Si nos dejamos de pensar tonterías...

Djuka

El partido de Djuka es muy bueno. Pero más allá del gol. El fútbol le ha regalado eso que los delanteros necesitan. Djuka nos da muchas cosas, que el equipo agradece: trabajo, capacidad para asociarse. Ha hecho un partido que nos sentimos orgullos. Ha terminado muerto. Hemos hablado. Él está enfocado en su trabajo, en lo que tiene que hacer más allá de pensar en el gol. No me esperaba que llegara tan pronto, porque solo hemos pensado en esto dos semanas. Ha hecho dos semanas fantásticas entrenando. Lo de hoy ha sido espectacular. Hasta que no podía más".