El bisturí del Sporting: la intrahistoria de un gol que pasó desapercibido en Albacete

El partido del Sporting en Albacete dejó anécdotas, historias, récords...

Os contamos las más importantes:

Y Djuka terminó con su sequía: marca tras 1.473 minutos

Djuka tuvo ayer una celebración de cumpleaños feliz solamente a medias. El delantero hizo 29 primaveras hace escasos días arropado por el vestuario en un evento que contó con una sorpresa agradable como fue la visita a la ciudad de su hermano, Kristijan. Ayer continuó celebrándolo. Pero lo hizo en el verde, terminando con su peor momento como jugador del Sporting. Porque el pichichi rojiblanco de tres de las últimas cuatro temporadas puso fin a su interminable sequía goleadora: marcó gol en Liga tras 1.473 minutos sin hacerlo y se lo dedicó a su familia, concretamente a uno de sus hijos que estuvo enfermo. Una barbaridad de tiempo. No mojaba desde la jornada 2, cuando hizo un doblete ante el Andorra. Era el 20 de agosto, solo unos días después de la Semana Grande Gijón, en verano. Hace de aquello ya 197 días. El último tanto del "23" había sido el 23 de noviembre, en Beasain, pero eso fue en Copa del Rey, y no en la competición de los domingos. El tanto –por todo– no es cualquiera: Djurdjevic sumó su gol número 60 con la elástica rojiblanca (56 en Liga, y 4 más en Copa del Rey). Ayer, además, completó uno de sus mejores partidos en los últimos meses confirmando la mejoría que se le aprecia a nivel interno en las últimas semanas. En club sostienen desde hace tiempo que "solo le faltaba el gol". Ayer, ni eso. Al delantero le quedan doce semanas para coger carrerilla y, al menos, maquillar unos datos que hoy son muy pobres.

La intrahistoria de un gol que nadie vio

Corría el minuto 65 de partido y de repente sucedió algo que todavía muchos no saben explicar. Se produce un saque de banda en tres cuartos de campo, en el flanco izquierdo del Sporting. Ahí acude a prisas Jony, que coge la pelota y saca rápido para mandársela a Djuka quien, de primeras, remata de semi vaselina para superar a Bernabé con el resto de jugadores parados observando atónitos la acción. Y todo estalla, en un ambiente de confusión general. El gol no sube al marcador. De la Fuente Ramos señala que el saque de banda era a favor del Albacete, no del Sporting. O eso parece. De hecho, cuando Djurdjevic remata el juez de línea de esa banda ya estaba levantando la bandera, por lo que la jugada no vale pase lo que pase. Djuka es arrollado por Bernabé. Los dos se enzarzan y acaban viendo amarilla.

El emotivo homenaje del Belmonte a Pelayo

El recuerdo a Pelayo Novo estuvo muy presente en el duelo entre el Sporting y el Albacete disputado ayer en el Carlos Belmonte. El homenaje al que fuera mediocentro del club manchego –campaña 2017-2018– se evidenció durante todo el partido, pero especialmente en dos momentos. En el minuto de silencio inicial aficionados, jugadores y directivos se mostraron muy emocionados. Las cámaras de LaLiga captaron como varios seguidores, de distintas edades, lloraban por el también exjugador del Oviedo. Tras el sorteo de campos, los porteros –como capitanes– depositaron un ramo de flores encima del mural con el escudo del Albacete y una camiseta de Pelayo de su etapa en el club. Ya en el encuentro, el minuto 18 (el dorsal que lucía el jugador) resultó incluso más emotivo: el Carlos Belmonte le dedicó una ovación eterna.

¿Por qué fueron suplentes Rosas y Queipo?

Cuando a eso de las tres de la tarde el club anunciaba el once del Sporting de Gijón para asaltar el Carlos Belmonte sorprendía el equipo elegido por MAR por dos ausencias: la del goleador y jugador de moda, Queipo, y la del lateral gijonés, Guille Rosas. Los dos habían sido claves en la victoria contra el Tenerife. Y los dos se comían banquillazo. Jony y Pol Valentín saltaban al campo. En redes sociales algunos discutían el criterio del técnico canario. Pero MAR, que premia a los meritorios, despejó las dudas. Rosas venía mermado por una gripe. Y Quiepo, tocado.

Cuéllar supera a Lediakhov: ya es el número 33 en la historia del Sporting

Pichu Cuéllar sigue sumando hitos, y ayer superó a uno de los grandes del Sporting como es Ígor Lediakhov. El guardameta extremeño ocupa el número 33 en el ranking de jugadores con más partidos en la historia del club rojiblanco. Iván Cuéllar suma 235 encuentros, por los 234 que llegó a disputar el elegante atacante ruso, inolvidable para la afición. Vestido de negro para recordar al Txopo Iribiar, el capitán rojiblanco no pudo celebrar su hito con una nueva portería a cero. Ayer encajó dos goles. Los dos tantos dieron la victoria al Alba de Rubén Albés y terminaron con la racha rojiblanca en el Carlos Belmonte; el Sporting llevaba allí seis partidos seguidos sin perder (2 victorias y 4 empates). Pero el gafe a domicilio es un bucle terrible. Da igual que esté Abelardo o Miguel Ángel Ramírez, MAR.