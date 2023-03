Miguel Ángel Ramírez citó ayer a tres jugadores del juvenil para que completasen la sesión con el primer equipo: Alejandro Lozano, Borja y Enol Prendes, tres grandes talentos de la cantera, fueron los elegidos por el preparador canario y se sumaron a la sesión celebrada en Mareo. El entrenamiento no contó con la presencia de los titulares en el encuentro en el Carlos Belmonte. MAR también tiró de tres jugadores del filial: el defensa Juan Aspra y los porteros Florentin Bloch y Petr, dos jugadores que son ya habituales en las sesiones del primer equipo. Los suplentes en el duelo liguero disputado el domingo en Albacete, así como los jugadores que no disputaron minutos realizaron una sesión con una carga más física.

