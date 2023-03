David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, en exclusiva para LA NUEVA ESPAÑA: "La voluntad de recomprar Mareo está encima de la mesa, pero no será de forma inminente"

Son ya casi nueve meses desde que el Grupo Orlegi se hizo con el control del club rojiblanco. Es un momento importante para los propietarios del Sporting, con muchos frentes abiertos por los cambios que se han abordado a nivel interno, el estado en el que se encuentra la candidatura al Mundial "Asturias 2030" y, claro, por las dificultades deportivas que está atravesando el primer proyecto deportivo de Orlegi en Gijón. "Vemos una evolución positiva en el equipo y en lo que se está trabajando. Creemos que Miguel Ángel está haciendo un buen trabajo". Instantes antes de visitar la redacción de LA NUEVA ESPAÑA con motivo de la 35.ª gala de los mejores del fútbol asturiano, David Guerra traslada un mensaje de seguridad y confianza del club en el trabajo de Miguel Ángel Ramírez. El presidente ejecutivo rojiblanco entra en escena ante los temas más candentes de la actualidad: el presente y futuro deportivo, la figura de MAR, la recompra de Mareo o el estado en el que se encuentra la candidatura para acercar el Mundial a El Molinón.

–En Albacete, el equipo volvió a perder fuera de casa, pese a las mejoría en el juego. ¿Cuál es el estado de ánimo en el club?

–¿El ánimo? Tenemos que centrarnos en el siguiente partido, conseguir una victoria y continuar trabajando cada día como veo que estamos trabajando.

–A nivel interno, ¿se aprecia una evolución desde la llegada de Miguel Ángel Ramírez?

–El entrenador lleva muy poco tiempo. Es lógico que veamos cosas distintas y cambios. Miguel (Ángel Ramírez) está trabajando todos los días. Y los jugadores se están dejando todo lo que tienen dentro. Honestamente lo que vimos el otro día (en Albacete) es a un equipo que está intentándolo, que se está dejando todo lo que tiene dentro. El equipo tiene una identidad clara. Faltó la victoria. Ahora lo que toca es centrarse en conseguir ganar el próximo partido.

–¿Las expectativas que tenía el Grupo Orlegi cuando llega al Sporting eran superiores a la realidad actual?

–¿Deportivas?

–Sí.

–Como organización, como club, como Asturias, como lo quieras llamar, es una pasada. Una auténtica pasada. Lo que significa el Sporting, sus aficionados, lo enraizado que está en la sociedad... La enorme oportunidad que tenemos de causar un impacto en toda Asturias y dinamizar la comunidad es evidente. En la parte deportiva, veníamos con toda la ilusión, como es lógico. Con argumentos deportivos y jugadores en los que habíamos invertido y que estaban aquí para dar el mayor rendimiento. A estas alturas lo que tenemos que hacer es continuar trabajando. Cuando acabe la temporada seremos autocríticos, veremos qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal y cómo podemos mejorarlo.

–Quedan aún doce jornadas para terminar la competición. A Ramírez le resta en el club un año más de contrato en la entidad (hasta 2024). ¿La idea es dar estabilidad a su proyecto?

–Sí, desde el primer momento que hablamos. Lo que queremos es que el Sporting crezca, vaya hacia delante y vuelva al lugar que se merece. Vemos una evolución positiva en el equipo, en lo que se está trabajando, y en cómo se está construyendo el Sporting desde la parcela deportiva. Creemos que Miguel está haciendo un buen trabajo. Ahora, bien, es lo de siempre: vamos a centrarnos en el día a día. Cada día es importante. Y ahora vamos al partido del fin de semana.

–Después de nueve meses en el club, Orlegi ha abordado cambios estructurales en la organización interna en Mareo después de un proceso de evaluación. ¿Está previsto que se aborden nuevos cambios en los próximos meses?

–A ver, hay que continuar mejorando el club. ¿Qué significa eso? La tendencia que hemos marcado es que nosotros valoramos muchísimo a todas las personas y a todo lo que han aportado en el club: a su historia, identidad local y pasado con el club. Eso está claro. Pero necesitamos también regenerar unas áreas en las que consideramos que debemos dar un salto cualitativo. Por eso hemos traído otros perfiles. Continuaremos analizando la situación. ¿Cómo se va a concretar? No se lo puedo decir ahora mismo. Lo que tengo claro es que debemos seguir mejorando. Estamos en una tendencia positiva, pero tenemos que seguir hacia delante y mejorando o no llegaremos a los retos que tenemos. Será imposible.

–¿Teme la reacción de la afición al apreciar un proyecto más potente a nivel de infraestructuras que deportivo?

–Pero, a ver, lo dijimos al principio y lo sigo manteniendo: que el club consiga los resultados deportivos no es una cuestión meramente deportiva. Es una cuestión de que todo lo que está al rededor camine en la misma dirección y funcione. Esto es una suma de todas las voluntades: desde las oficinas, césped... Todo el club tiene que mejorar. En todos los departamentos. Y otorgar verdaderamente todas las herramientas necesarias para que los jugadores y cuerpo técnico finalmente consigan los resultados. Pero eso es un proceso de todo el club. Si esperamos a que aparezca todo esto por arte de magia... Tenemos que seguir mejorando en los detalles y departamentos.

–¿Orlegi se plantea abordar la recompra de Mareo de forma inminente?

–No. Es parte de conversaciones que hemos iniciado, pero que se tendrán que concretar cuando sea el momento. La voluntad de recomprar Mareo está encima de la mesa. Lo hemos expresado. También se ha expresado por parte del Ayuntamiento con la concesión que ampliamos para poder acometer todas las reformas y obras, que ya estamos viendo. Con eso estamos tranquilos, Mareo es la casa del Sporting. Sabemos que cuando llegue el momento y las circunstancias adecuadas acometeremos la recompra. Pero no nos hemos planteado un horizonte temporal. Creo que ahora mismo estamos en un año de movimiento en la parte institucional, y que tenemos frentes abiertos. Tenemos que ver cómo evoluciona todo.

–Hace dos semanas las quince sedes candidatas al Mundial 2030 mantuvieron una reunión en Madrid con la Federación Española de Fútbol. Son meses muy importantes ante la necesidad de superar los requisitos de la FIFA para continuar en la carrera por ser sede. ¿En qué momento se encuentra el proyecto ‘Asturias 2030’ para que El Molinón sea sede del Mundial?

–Salí de la reunión optimista. Es que tenemos todos los mimbres para conseguirlo. Cuando uno mira en general toda Asturias, cuando uno mira Gijón, Mareo, El Molinón... piensa «¿cómo no vamos a estar ahí?». Para mí es un motivo de orgullo ya estar compitiendo con las mejores ciudades. ¿El punto en que estamos? Bien, ahora tenemos que trabajar la parte técnica para que cuando lo requiera la Federación, lleguen las visitas y verdaderamente la FIFA aporte todos los criterios, estemos preparados para ir al siguiente paso. Hasta ahora lo que hemos hecho todas las partes implicadas, club, Principado y Ayuntamiento, es mandar un mensaje convencido. El mensaje de que esto es posible.

–Pero cuando usted dice «esto es posible», ¿se refiere a que es posible con el proyecto actual?

-Claro. Lógicamente. Con el que tenemos encima de la mesa. Es con el que hemos trabajado.

–¿Les preocupa cómo conseguir la financiación?

–Preocupación, bueno... No podemos hablar de preocupación en este momento. Tenemos que hablar de cómo podemos construir esta realidad. No es algo que nos quite el sueño a día de hoy. Tenemos que ver de qué estamos hablando. Sí quiero trasladar un mensaje de que esto va a ser posible en tanto en cuanto todos estos actores de que hablaba antes, instituciones, mundo empresarial, mundo institucional... entendamos cada uno cuál nuestro rol y qué es lo que se requiere de cada uno de nosotros. Al final es un compromiso de todas estas partes para que verdaderamente sea posible. Todo esto es muy positivo para toda Asturias.