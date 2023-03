La petición de Cristo sobre su futuro en el Sporting

Cristo tiene claro lo que quiere hacer más allá de junio. El delantero del Sporting ha vuelto a valorar sus planes de futuro este miércoles, tras el entrenamiento del equipo en Mareo. Lo ha hecho recordando las mismas frases compartidas en la entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de octubre. Ni el relevo en el banquillo, ni la irregular marcha del conjunto gijonés han alterado su hoja de ruta en estos meses.

"Me gustaría quedarme, aunque no sea el momento de hablar eso. Entiendo que el club todavía no esté pensando en eso. Yo tampoco, pero me gustaría estar aquí. El Sporting es un club grande y estoy muy cómodo", explicó Cristo sobre su situación en el club rojiblanco. Cedido hasta final de temporada por el Udinese, existe una opción de compra para quedarse en propiedad. Por el momento, todo está parado.

Cristo asume las dos caras vistas en Albacete. El buen inicio de partido, que define como una situación en la que "estábamos cómodos, ligeros. Me notaba así. Luego tenemos diez minutos que nos cuestan el partido. El córner y la pérdida mía. Son dos acciones que te desconectas y tiras a la borda todo lo que parecía que que iba saliendo bien". En cuanto al balón robado por Olaetxea y que desencadenó el tanto del triunfo manchego, es autocrítico. "Intento salir y no miro quién tengo delante", explicó. En todo caso, no se siente extraño a la hora de participar más "en campo propio", ya que Ramírez ha optado por darle un rol un poco más alejado del área. "Me siento cómodo porque estoy más en contacto con el balón", aseguró.

La desilusión por la mala marcha del equipo fue otro de los temas abordados por el delantero del Sporting. "Tenemos un gran equipo y los resultados han estado por debajo de las expectativas. No hay una sola razón para que no haya ido todo bien. Hay que mejorar muchas cosas. Hay que crecer todo el mundo. No sé cuántos continuaremos y cuántos no. Los que estemos o el que esté, tiene que tener claro que este año las expectativas han estado por debajo. El club está trabajando y cambiando cosas de forma positiva. Se nota desde dentro. Todos están aportando desde otra energía. El club trabaja para ello. El futuro del Sporting va a ser mejor de lo que era", sentenció. Tuvo, a su vez, palabras para el sportinguismo: "La afición es soberana. Tiene la razón. Lo único que puedo pedir o decir es que lo vamos a dar todo. Cuando sentimos su cariño es muy positivo, que es casi siempre. Llevamos una mala racha, pero que no duden que estamos comprometidos".

Gio y Campuzano, KO y charla con Marsà