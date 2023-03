Un exfutbolista del Girona y Tenerife insinúa que el Sporting compró un partido en 2014

Aday Benítez, ex jugador del Girona y Tenerife, insinuó este mediodía que el Sporting de Gijon pudo comprar un partido, en concreto el último de la campaña 2013-2014. El equipo rojiblanco venció 3-0 al Tenerife en aquel encuentro, un resultado que sirvió para certificar el play off.

Aday, uno de los jugadores de aquel Tenerife que dirigía Álvaro Cervera, y que contaba con Bruno, actual jugador del Sporting, y Raúl Camara, ex capitán rojiblanco, entre otros, dejó caer que vio cosas extrañas en la alineación de Cervera. “Íbamos a jugar los que no solíamos jugar y el entrenador cambió la alineación al final y puso a los habituales. Perdíamos 3-1 con unos goles…”. El jugador luego aclaró que “esto no se puede demostrar”, pero “que me pareció muy raro que jugasen los titulares cuando nos dijeron que iban a hacerlo los no habituales”. La gravedad de las acusaciones de Aday ha causado malestar en algunos de los protagonistas de aquel encuentro ante lo que se interpreta como un ataque sin sentido. “Está difamando y es muy grave decir eso sin tener nada confirmado”, dice uno de los jugadores de aquel Sporting.