MAR pasa revista a la actualidad del Sporting: "Estoy muy feliz en Gijón y en el Sporting"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, confesó este mediodía que "se encuentra feliz" en el club rojiblanco y en la ciudad. En una rueda de prensa extensa, ensalzó el papel de Djuka, a quien ha recuperado. También destacó a Jordan Carrillo y a De Amores, pese a no estar jugando con asiduidad.

Lesionados

Están pendientes de revolución. Gio se encuentra mucho mejor, Campu también y seguramente en una semana puede estar listo. Jeraldino a ver si mañana puede entrenar con normalidad. Sigue con molestias en el tobillo

Mirandés

No podemos desviarnos en la mirada de lo que está por venir. Analizar al rival. Hacernos fuertes en casa, que siempre es importante

Independientemente de los resultados… ves su partidos fuera de casa y al local no le resulta fácil ganarles. No es un rival que regala el partido o no compite. Si analizas los partidos que juegan, ves a un rival que compite. No es fácil. Ves los partidos y dices… no es fácil. Lo vamos a tener complicado. Hemos analizado cómo podemos hacerles daño. No es un equipo que sea fácil de progresar.

Albacete

Era el importante poder competir mejor u ser más competido durante más tiempo fuera de casa. Hay que seguir mejorando para poder puntuar fuera de casa. Es fundamental. Haciendo las cosas mejor. Siendo más competido vamos a estar más cerca

De Amores

Guille está entrenando muy bien. Es un excelente profesional. Está dando un nivel mucho más alto. No he encontrado motivos para que no siga actuando Pichu. Pero Guille puede disputar el puesto y tener minutos en cualquier momento. Ha tenido un proceso de adaptación

Comparación con Abelardo

Sabía que esa situación iba a existir siempre. El Pitu es una leyenda para el club y muy grande para todos. Siempre se tiende a comparar y mucho más si es una persona como el míster. Pero yo no lo puedo controlar. Yo vengo a aportar y a sumar. Vengo a aportar mi trabajo.

Jordan

Quise darle minutos en Albacete. Pensé que nos podía aportar. Es un jugador importante para nosotros. Entrena bien y siempre aporta y da algo diferente. Se está ganando tener minutos

Planificación

El club tiene que trabajar a dos velocidades. Tiene que preocuparse en un medio largo plazo a nivel de plantilla, estructura. Para el corto plazo estamos los técnicos para competir lo mejor posible. Pero el club está planificando en el análisis de lo que pueda venir

Varane y las bajas en la medular

La respuesta es Varane. Está teniendo minutos en casi todos los partidos por la baja de Nacho y Gio. Está teniendo su oportunidad. Los hechos pueden responder.

Marsá

Ha jugado en algún momento de medio pero su principal posición es la de central zurdo. Por condiciones y porque ya lo ha hecho de forma puntual

Djuka

Hay cosas que no se ven. Estamos viendo a un Djuka entrenar de manera diferente y competir de forma diferente. Competir sin hacer gol. El nivel de entreno que te da es lo que le hace ser competitivo en los partidos. Ese nivel de Djuka

¿Teme que el equipo se deja ir?

En el día a día veo todo lo contrario. Desde que hemos empezado a coordinar ciertas acciones; nos hemos centrado en ayudarle a alcanzar su mejor nivel. Hemos visto una implicación de todos máxima. He visto gente que quiere más y no se conforma.

¿Cómo se encuentra?

Estoy feliz y contento en el día a día por el ambiente de trabajo que hay y porque tengo una plantilla que me respuesta y está comprometida. Hay un cuerpo técnico que trabaja mucho. Se han compenetrado con nosotros. Del club solo sentimos respaldo. Lo que hay fuera de estas cuatro paredes no lo puedo controlar. Me gustaría un escenario ideal, pero no existe en ningún sitio. La gente que me encuentro en el día a día en la calle me trasmite respeto y me ánima. No me meto en ambientes tóxicos: redes sociales, prensa. Son medios que hacen mucho mal a la sociedad general, no solo en el fútbol. Porque no hay códigos, no hay respeto... Lo siento pero yo en ambientes así me mantengo al margen. Estoy muy feliz y en una ciudad que estoy muy felicidad y me respeta. La ciudad quiere al Sporting