"Orlegi llevará al Sporting al primer nivel nacional en control de cantera"

David Sierra (Logroño, 42 años) se muestra en su entrevista con LA NUEVA ESPAÑA esperanzado con el modelo que está implantando el Grupo Orlegi en el Sporting. El director de la Escuela de Fútbol de Mareo de Logroño ha visitado estos días las instalaciones rojiblancas y conocido de primera mano las intenciones del grupo mexicano con la cantera y el fútbol base. Sierra se ha reunido con los responsables de tomar las decisiones deportivas.

–Es su primera visita desde la llegada de Orlegi a Gijón.

–Sí, pero no el primer contacto. Hemos tenido varios antes. Es la primera visita porque ando bastante liado. Ya habíamos hablado varias cosas de cara a la próxima temporada.

–¿Cómo les van las cosas?

–Bien. La salud de la Escuela es buena. Tenemos la estructura cerrada de siete equipo: desde juvenil de Liga Nacional hasta benjamín. Todos en la máxima categoría del fútbol riojano, salvo el juvenil. Todos los equipos son muy jóvenes: son de dos añadas.

–¿Uno por cada categoría?

–Sí, y se juntan dos añadas. La mayoría de equipos tienen en sus plantillas jugadores de último año; nosotros tenemos mitad y mitad. Eso, evidentemente, se nota. Sobre todo en infantil. Pero nuestro objetivo es formativo. Intentamos explotar al máximo el ciclo del jugador para exprimirlo y ver si alguno tiene potencial para venir a Gijón. Por encima de todo eso está el valor personal: lo que queremos transmitir como Sporting. Que el jugador se quede con los valores que recibe y con un sentimiento. Que por encima de todo el escudo lo tienen que llevar bordado en la camiseta, en el corazón. Ese es el resumen.

–¿Hay mucha competencia?

–Brutal. Tienes el Alavés, la Real Sociedad, Osasuna, los dos Logroñés, el Deportivo de la Coruña se llevó hace pocos dos delanteros...

–¿De su Escuela?

–No, afortunadamente de nuestra Escuela no. Hemos retenido a todos, pero se los llevan del fútbol riojano. Se los llevaron de la Unión Deportiva Logroñés. Hay mucha competencia. Desconozco si es igual en todas las comunidades autónomas. Lo que se trata es ser diferencial. Es decir: la Real Sociedad trabaja en clubes convenidos. De lo que se trata es de que el jugador no sienta que está en un club convenido, sino que sienta que pertenece al Sporting de Gijón. Que tenga ese sentimiento de pertenencia.

–¿Tiene la sensación de que el futuro pasa por nuevas escuelas?

–Estoy convencido de que el futuro del fútbol para los que apuesten por la cantera pasa por tener muchos radares. Las escuelas te ayudan a tener controlado todo. A partir de ahí requiere una estructura importante. Requiere personal que realmente quiera sumarse al proyecto y sea verdaderamente sportinguista. Nosotros llevamos desde 2001. Quitando a uno, o a dos, los demás entrenadores llevan todos esos años. Es importante. Porque el técnico es el que forma la Escuela. Con el paso del tiempo habrá más escuelas y convenios.

–¿Cómo ha sido su primera impresión del trabajo de Orlegi?

–Me ha ilusionado muchísimo. Tienen las ideas muy claras. Saben lo que quieren. Lo que he podido ver de cómo trabajan y lo que quieren de la Escuela de Logroño es el camino. Hacen el camino de una manera muy diferente a como se está haciendo en España. Tienen las ideas claras. Llevará al Sporting en poco tiempo al primer nivel nacional en cuanto a controlar el fútbol base.

–¿Qué ve distinto? ¿Se refiere al proyecto con la residencia?

–Sí, pero de cómo quieren gestionar los datos, de la metodología... Son muchas cosas. No es lo común. Una cosa es tener un convenio. Otra es tenerlo todo perfectamente controlado, que no se escape un detalle. Estoy impresionado y convencido de que van a marcar la diferencia. Saber lo que quieres es garantía de éxito.

–¿Continuarán viniendo los jugadores de la Escuela de Mareo en verano al campus?

–Sí, claro. Me han comentado más cosas que se irán viendo que ayudarán a estar más cerca de los chavales.

–¿Hay algún jugador de la Escuela de Logroño que venga el próximo curso a Gijón?

–No sé decir. Es pronto para eso. La Escuela también está allí para que el jugador no abandone su hogar hasta que sea necesario y que siga recibiendo formación. Con el paso del tiempo, y no siendo fácil, habrá jugadores.

–Que debute un jugador con el primer equipo, claro.

–Ese sería mi sueño, el sueño que empecé en 2001. Es muy complicado, pero Orlegi tiene todo clarísimo. Hablé con Gerardo García por primera vez en el amistoso que jugamos en Laguardia contra el Alavés. Desde el primer momento me demostró el control que tenía y el convencimiento. Se veía muy clara cuál era la filosofía. Así da gusto.

–¿Qué se ha encontrado en las infraestructuras de Mareo?

–Lo que están haciendo es situar Mareo donde tiene que estar para que sea un atractivo a nivel internacional. He viajado mucho, pero pocos sitios hay donde se respire fútbol como Mareo. Está Zubieta, Lezama, pero no hay muchas más que pueda igualarnos.

–¿Era necesaria esta inversión en transformar Mareo?

–Verdaderamente necesario. Si como club quieres estar en la élite, tienes que empezar por unos buenos cimentos. Se está empezando por los mejores cimientos. El fútbol es complicado. Nunca sabes cómo ni cuándo puedes conseguir los resultados. Ojalá lo antes posible. Pero con la metodología e infraestructuras que tienen, estoy convencido que llegarán los resultados.

–¿Cómo de importante es la recuperación de la residencia?

–Vital. Al final La Rioja es una comunidad pequeña. Asturias también. El talento no puede depender de la zona en la que resides, muchas veces viene desde fuera. El propio Athletic ha extendido su talento y captación hacia La Rioja o Navarra. Si no captas talento, vas a sufrir. La residencia es necesaria. Le va a dar al club un punto diferencial. Pero con paciencia. Cuando empiezas un proyecto en el fútbol base no puedes exigir de hoy para mañana. Lleva un proceso.