El bísturí del Sporting | Del bajonazo en El Molinón a las confidencias entre Cali y Dante Elizalde

El Molinón ya no es un aliado para MAR. No por cuestión de apoyos, sino de resultados. Hasta lo de ayer por la tarde el Sporting no había perdido en su feudo en Liga, donde había encajado un gol en cuatro encuentros en la era MAR. Pero todo saltó por los aires en el peor momento, con gran parte de la cúpula de Orlegi Sports siguiendo una de las derrotas más duras (sino la que más) de toda la campaña. El resultado avisa: se avecinan curvas si no hay una reacción, que no se vislumbra. El proyecto de Ramírez vivió un déja vú copero; una derrota digna de ese accidentado debut exprés contra el Valencia. Pero ahora sin red. Porque el canario lleva cerca de siete semanas en el cargo. A Gijón llegaron los de Chema Aragón y Etxeberria con ocho goles a favor a domicilio; eran los penúltimos peor visitantes de la competición. Cualquiera lo diría a tenor de lo que sucedió hasta el maquillaje final de Aitor. Sorprendió lo visto en el encuentro porque MAR había sumado todos sus puntos (los 8) en los cuatro duelos que ha dirigido en El Molinón. Porque en casa eran un equipo fiable. Porque en casa el problema estaba en marcar gol. Marcando tres no sirvió para rascar un punto. El equipo con menos goles a domicilio de la categoría olió sangre e hizo mucho daño en defensa al Sporting. Vulnerable, cuando "habíamos mejorado muchísimo", como admitió MAR. Y, por cierto, ahora también sin defensa de 3.

La desesperación de Otero: una tarde para olvidar rápido

La frustración del Sporting la personificó Otero, uno de los indiscutibles de la plantilla. Sin Djuka (con molestias en la rodilla), fue el colombiano quien mostró su impotencia con Guzmán Mansilla, el colegiado principal, mientras iban cayendo uno a uno los goles del Mirandés. Otero estaba literalmente desesperado. Por momentos fuera del partido. Impotente. En el primer tiempo vio amarilla por protestar una jugada sin mayor trascendencia. El atacante, que tiene complicado continuar en el club rojiblanco la próxima campaña, evidenció esa desesperación con gestos de desaprobación también ante alguna acción propia y de compañeros. Como una de Queipo, que no le vio cuando el extremo estaba en una mejor situación para finalizar. Otero, que acabó de nueve, fue ayer la imagen de un Sporting desesperado.

Aitor García hizo lo que buscaba Milo: doblete en diez minutos del andaluz

Lesionados de una tacada tres de los cuatro nueves de la plantilla –Cristo no es delantero para MAR–, Uros Milovanovic se estrenó de titular con el técnico canario en Liga, después de más de un mes y medio siendo prácticamente uno de los últimos recursos. Ya había jugado de mano en Copa. El 21 tenía ante sí la oportunidad de desquitarse del ruido del mercado de invierno, cuando se estudió una posible salida ante la acumulación de arietes por el fichaje de Jeraldino. Apuesta del área deportiva, tras ser visto en Serbia por Fredi Lobeiras, Milo no pudo desquitarse en Liga, y marcar –al fin– su primer gol. Marcó un gol, pero estaba en fuera de juego –confirmado después por el VAR–. La paradoja es que Aitor, en apenas diez minutos, consiguió hacer lo que buscaba Milo: el andaluz marcó dos goles. Maquillaje. Pero al menos ajustó el marcador.

Lo que el ojo no ve: las confidencias de Dante y Cali

Los jugadores de Sporting y Mirandés calentaban instantes antes del encuentro. Dante Elizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna, conversa a ras de césped con Cali Izquierdoz. El central argentino da un abrazo al mandamás de Santos. Cali fue durante años uno de los líderes del club de Torreón; allí forjó una gran relación con el Elizalde. Detrás, los consejeros Villalva, Hollaender, Guerra, Gerardo, y nombres de peso de Orlegi como Salomón Behar, Conesa o Aleco Irarragorri. Cali y Dante siguen hablando en un momento delicado para el ex capitán de Boca.

El pulsómetro de Joseba Etxeberria: el canditato que no generó consenso

La leyenda del Athletic pisó ayer el banquillo de El Molinón, pero el visitante. Joseba Etxeberria fue uno de los nombres que propuso Javi Rico para coger las riendas del Sporting en mitad de la crisis de resultados de David Gallego, pero ese nombre no generó consenso en la junta directiva del club rojiblanco. Había recelo por la breve experiencia del vasco en el Club Deportivo Tenerife. Ayer el exdelantero fue fuego durante el encuentro, en una de sus grandes tardes como preparador del Club Deportivo Mirandés, donde está haciendo una gran labor desde su aterrizaje: vivió el partido con nervios, adrenalina pura. Celebró el 0-1 de forma más tibia, pero explotó de júbilo con el 0-2 de Jofre. Sufrió con el golazo de Pedro. Y descargó toda la tensión con el 1-4 de Juanlu, a quien le levantó el pulgar para felicitarle.