Djuka tiene un esguince de rodilla y estará alrededor de un mes de baja

Djuka tendrá que parar en torno a un mes. El Sporting informó ayer de que el delantero rojiblanco sufre un esguince en el ligamento lateral de su rodilla izquierda. No dio plazos de recuperación, pero este tipo de dolencias requieren, al menos, entre tres y cuatro semanas de baja. Después de no poder estar disponible ante el Mirandés, tampoco podrá estar disponible este domingo, ante el Burgos. A falta de oficialidad, se caerá de la lista de Montenegro. Djuka había sido citado para la disputa de los duelos ante Bulgaria y Serbia que le iban a privar de poder participar con el equipo en la visita del Sporting a la Unión Deportiva Las Palmas.

Se había reencontrado con el gol y ahora tendrá que esperar para volver a jugar. Djuka venía de marcar ante el Albacete después de siete meses sin ver puerta. El momento en el que Miguel Ángel Ramírez parecía haber ganado un hombre más para la causa del gol, unas molestias en la previa del encuentro ante el Mirandés obligaron al balcánico a parar. Lo que en un inicio parecía un simple golpe, ha sido algo más.

Montenegro se mantuvo en contacto con Djuka desde conocerse que no iba a poder participar en el encuentro ante el Mirandés. Unas conversaciones que ya hacían temer que su vuelta a la selección corría peligro. Radulovic, seleccionador del combinado balcánico, charló con el futbolista del Sporting para interesarse por su estado y las opciones de que pudiera sumarse finalmente a la concentración de la selección. Montenegro, por el momento, no ha oficializado que se haya quedado fuera de la citación en la que le incluyó la pasada semana. En todo caso, Djuka no estará disponible para los próximos dos enfrentamientos internacionales y valederos para la fase de clasificación de la próxima Eurocopa. Es posible que Montenegro lo comunique hoy mismo.

Djuka se dejó ver ayer sobre el césped. Saltó al campo número 2 de Mareo junto al resto de sus compañeros, de playeros, y para escuchar la charla del entrenador, la misma que abrió la jornada de trabajo. A continuación, se fue a ejercitar junto a los lesionados. No son buenas noticias para un Sporting necesitado de goles y de puntos para mantenerse lejos de la zona de descenso. Además de haber sido baja ante el Mirandés, Djuka apunta a perderse también, al menos, los encuentros ante el Burgos y la Unión Deportiva Las Palmas en un momento en el que la última derrota ha alimentado las dudas del equipo.

Si toda lesión es inoportuna, en el caso del montenegrino llega además cuando volvía a entrar en los planes de Radulovic, seleccionador de Montenegro. El combinado balcánico le había llamado a filas para los partidos ante Bulgaria, el 24 de marzo, en el Arena de Razgrad de Ludogorets, a partir de las 19.00 horas, y para el siguiente encuentro, como local, tres días después, a las 20.45 horas, ante Serbia. Este último duelo tenía un carácter especial para el jugado rojiblanco, al tener la oportunidad de reencontrarse con sus orígenes, ya que Djuka es serbio de nacimiento, pero adoptó la nacionalidad montenegrina en 2021 para poder tener más opciones de disputar compromisos internacionales.

Siete en la enfermería. El Sporting inició la semana con siete jugadores en la enfermería. A la baja de Djuka hay que añadir la de otros dos delanteros: Jeraldino, con molestias en un tobillo, y Campuzano, con problemas musculares en una cadera. A este último se le vio realizar carrera continua y tocar balón junto a Lorenzo del Pozo. También sigue en el dique seco Gio Zarfino, baja ante el Albacete y el Mirandés por una tendinitis en la rodilla. Nacho Martín continúa con el proceso de recuperación de una pubalgia, mientras que Nacho Méndez y Bamba, lesionados de larga duración, completan la lista de lesionados. Los rojiblancos disfrutan hoy de jornada de descanso y volverán mañana al trabajo para preparar la visita del domingo a El Plantío. El Sporting se medirá al Burgos a partir de las 14 horas.