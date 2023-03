"Quiero que Unipes ayude al Sporting a progresar más allá de lo deportivo"

Gustavo Alonso Suco (Gijón, 1974) ultima los preparativos para optar a la presidencia de Unipes, cuyo periodo electoral se abre el próximo día 20 con la presentación de candidaturas. Es, por el momento, el único aspirante a un cargo que dirige a unas 40 peñas sportinguistas y un millar de aficionados. Exdirectivo de la Federación de Peñas Taurinas, cuenta con experiencia para una labor desde la que pretende aportar "cooperación y sinergias".

–¿Por qué presentarse a la presidencia de Unipes?

–Ante la situación del término del mandato actual y la imposibilidad de reelección por estatutos, hablando con la gente surgió la oportunidad. Tengo ideas, proyectos... Lo asumo con la ilusión de que podamos contribuir a que el Sporting progrese más allá de lo deportivo. Mucho más ahora, tras producirse un cambio de propiedad que era muy necesario.

–¿Qué ideas y proyectos tiene?

–Orlegi está transmitiendo una idea de enfocar su proyecto de manera transversal. El Real Sporting es una institución muy importante en la ciudad y además del objetivo de colocar el club donde nos corresponde, que es en Primera, hay otro escenario, el social. En esa dualidad, la deportiva y social, podemos aportar valor. A pesar de que las cosas no están saliendo bien en el campo, creo que estamos en el camino para que se vean cosas diferentes. Hay otro debate, el hecho de que las peñas deberían crecer en número de socios. Es algo que también tenemos muy presente.

–¿Qué papel le gustaría que jugase Unipes?

–El de aportar un punto de vista de la afición que pueda sumar al proyecto de club. Establecer sinergias, ir más allá de lo meramente deportivo.

–¿Tiene clara ya su junta directiva?

–Los estatutos marcan un mínimo de cuatro, pero me gustaría que sea más amplia. Quiero contar con una representación amplia en cuanto a perfiles personales, y también a nivel de margen geográfico. El Sporting no es solo Gijón. Por eso me gustaría contar con una representación lo más plural posible en ese sentido.

–¿Tiene ya algún nombre confirmado?

–No diré nombres hasta tener toda la directiva cerrada. Estamos en ello.

–Parece que será el único candidato. ¿Cree que habrá alguna sorpresa?

–Teóricamente eso parece y fue también una de las razones que me llevó a dar el paso, para que hubiera relevo. No me importaría que hubiera más candidatos. Al contrario, mejor para que sea un proceso plural y libre. Solo puedo hablar cosas positivas de la etapa de Adrián (Núñez, el presidente saliente). Espero continuar su camino y, si es posible, mejorarlo. Lo mismo deseo para el que venga detrás si llego a alcanzar la presidencia.

–¿Cómo valora la trayectoria de Unipes?

–Unipes fue en su día algo rompedor y distinto a lo anterior. Con esto no quiero restar importancia al trabajo de otros colectivos como la Federación de Peñas Sportinguistas. Creo que el objetivo que tenemos ambos organismos es que el Sporting progrese. En caso de ser presidente, mi deseo es entablar colaboración y unión de acción con la Federación de Peñas para, desde la parte social, contribuir a ayudar a la actual propiedad del club.