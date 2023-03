"Esa información es tóxica para el día a día. Hay que contagiar al que está al lado de forma positiva". Iván Cuéllar evita analizar el hecho de ver al Sporting luchando por la permanencia por segundo año consecutivo. "Intentar ganar el próximo partido es el objetivo más claro que me pongo a día de hoy. Otro objetivo es engañarme a mí y engañar a la gente. Más del 90% de las cosas que pensamos no suceden. Para qué me voy a complicar la vida pensando en el futuro si al final no sucede", subrayó ayer el meta rojiblanco. Apunta a recuperar la seguridad defensiva como una de las claves para sumar en Burgos.

"He venido a ayudar al Sporting, no a subir al Sporting. Nadie me ha dicho que el objetivo sea subir desde que he llegado. Hay que ser realista, no solo plantear objetivos. Estamos en el puesto 17 y lo que vamos a pelear es el próximo partido", señaló Cuéllar. "Nunca me he quitado la responsabilidad que he tenido. Me encanta y me gusta la responsabilidad", continuó en referencia a qué peso tienen los futbolistas en que los resultados no lleguen. "No hemos estado a la altura defensivamente. Una vez analizado ese tipo de jugadas, a nivel de contundencia y de ser agresivos en ciertas zonas, hemos sufrido bastante daño", asumió antes de pedir calma y confianza.

"Hay que dar más cautela y más paciencia a proyectos a medio o largo plazo, que nunca existen en este deporte. En Inglaterra se ve más. Es una doctrina, una forma de adoctrinar y empapar. Un entrenador te da unos valores que en dos meses no se pueden consagrar. Requiere más tiempo", argumentó el emeritense. En lo personal, se ve "fuerte, mi día a día es muy bueno. Solo pienso contagiar ese positivismo".