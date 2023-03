La mano internacional del fisioterapeuta gijonés Aitor que viene de trabajar con el Chicago Fire tras pasar por China, Italia e Inglaterra

Por sus manos han pasado futbolistas como Rodrigo de Paul, Alexandre Pato o Shaquiri. También alguno del Sporting. Aitor Ruiz de Lara (Gijón, 1980) es un fisioterapeuta iniciado en el modesto Nalón antes de protagonizar una intensa carrera en el fútbol internacional. Descubierto por el exfutbolista y entrenador Paulo Sousa durante una primera colaboración con la Fiorentina italiana, hace algo más de seis años, se fue con él a China. Formó parte del multimillonario proyecto del Tianjin para después pasar por clubes importantes como el Udinese italiano y el Watford inglés. Su última parada, entre México y Estados Unidos.

"En esta profesión hay que reciclarse continuamente. Más en el fútbol profesional. Hay más recursos y eso hace que todo evolucione rápidamente", reflexiona Aitor desde su clínica, en la gijonesa calle Roncal. Hace pocas semanas finalizó su etapa en el Chicago Fire. El club de la MLS estadounidense le contrató como consultor externo durante los dos primeros meses del año. Vivió con ellos la "pretemporada" realizada en la paradisiaca Playa del Carmen mexicana. Hubo poco tiempo al descanso y mucho de empaparse de un club amante de la innovación.

"El big data (análisis masivo de datos) es ya un aliado, un recurso más dentro de la prevención de lesiones. Cada vez se apuesta más por un análisis del jugador más detallado, por un mayor control de la carga física según su perfil", explica sobre su experiencia con unos métodos que, poco a poco, también están intentando introducir clubes como el Sporting. Lo suyo fue una vocación encontrada gracias a la Biología. Inició la carrera de biólogo en la Universidad de Oviedo, pero tras el primer ciclo, se fue a Madrid y terminó con el premio al mejor expediente en Fisioterapia de la Universidad Europea.

El balón siempre le llamó, pero el de baloncesto. "Jugué en el Grupo Covadonga, en Liga EBA", detalla este alero que llegó también a disputar categoría nacional con el Pumarín. "Lo dejé prontito", desliza. Por eso, cuando sacó el título, soñaba con poder alcanzar algún día el vestuario de un club profesional desde esta otra faceta. Acabó viendo más goles, que canastas. Al menos, hasta ahora. "Me siento muy realizado. He tenido la oportunidad de disfrutar de competiciones como la Liga de Campeones asiática en lugares como Tokio o Hong-Kong. Visitar Anfield, Old Trafford, el Diego Maradona de Nápoles...", destaca este exalumno del colegio Cabrales y el instituto Jovellanos con hambre de seguir formándose.

Aitor tiene en mente músculos y también varios proyectos. "Junto a ocho compañeros estamos preparando una nueva consulta en el centro de Gijón", descubre. Entre esos compañeros está Senén Fernández, otro gijonés convertido en trotamundos a través de la fisioterapia. "Conocer a tanta gente es lo más gratificante de esta profesión", concluye.