MAR evita hablar de la permanencia: "Quedan diez jornadas y esta categoría es impredecible; era crucial sumar"

Miguel Ángel Ramírez evitó de nuevo referirse a la permanencia en su análisis del empate en Burgos en sala de prensa en El Plantío. El técnico rojiblanco recalcó que era "crucial sumar".

Sus palabras:

Análisis del partido: Sabíamos que hoy era crucial sumar. No nos podíamos ir de vacío. No solo por los resultados que se dieron; era más por sumar fuera de casa. Si queremos tener una buena secuencia, teníamos que sumar fuera

Unión de afición y equipo: Que estemos unidos afición y equipo es crucial. La desunión nunca genera buenas cosas

¿Objetivo permanencia?: El mensaje es que tenemos que dar motivos para que la gente esté contenta. Luego ya se verá, quedan aún 10 jornadas y muchos puntos por delante. Este juego y esta categoría son totalmente impredecible. Tenemos que poner toda la energía para competir. Igual que pensar en el resultado durante un partido no te ayudar. Si piensas durante el partido en el marcador… Eso lo trasladamos en pensar en la tabla, en la clasificación… No me ayuda a enfocarme en lo que tengo, en preparar el próximo partido. Yo insisto al grupo en no pensar en el resultado durante el partido y tampoco en objetivos a largo plazo. Ahora vamos a Las Palmas y a ver si nos sirve de punto de inflexión, hacemos 4 de 6 y tenemos una inercia positiva”.

Control del partido: “Tuvimos muchas recuperaciones en campo contrario y nos faltó un poco de pausa en el último tercio. Si hubiésemos estado un poco más finos en ese ultimo pase… Lo hablamos en el descanso, pero ellos dieron un pasito atrás y tuvimos menos espacios”.

Marsà de medio: “Muy bien. José ya lo había hecho ahí en etapas anteriores, pero es un chico que te puede aportar muchísimo en ataque y defensa.

Varane: Era una cuestión de tiempo (su debut de titular). Con su trabajo diario está tocando a la puerta de tener más minutos. Él tenía que tener más paciencia, se ha ido adaptando, se ha ganado minutos y le he tenido que cambiar porque no podía más. Me ha pedido el cambio y a medida de que vaya sumando minutos podrá aguantar mucho más”

Estilo: ”Tengo que aprender de la competición para ver cómo mi equipo puede ser mas competitivo. Yo no he venido a imponer un estilo de juego, sino a conseguir resultados. Aprendimos de lo que nos estaba pasando en los últimos partidos. Analizamos eso, también al Burgos y hemos visto que esa era una buena forma de competir mejor de lo que lo habíamos hecho en el último partido de casa”.

¿Asustado por la tabla?: “No, me asustan pocas cosas de esta vida, del fútbol no me asusta nada. Teníamos claro que debíamos sumar y nos hubiese encantado de tres. Ahora vamos a las Palmas a tratar de hacer cuatro puntos de seis. Podremos estar felices si lo conseguimos, tener un punto de inflexión y alcanzar una dinámica distinta”.