El bisturí del Sporting: la revolución de MAR no arregla los problemas

Cuenta MAR cada vez que le insisten sobre la tétrica situación clasificatoria del Sporting que el asunto de mirar la tabla y hacer números no va con él. Tampoco pierde tiempo en ver cómo marcha la Ponferradina, el único equipo ahora mismo con opciones de meter en un problema a los que, como el Sporting, sueñan con alcanzar los salvadores 50 puntos. Tampoco le asusta la clasificación. Pero las matemáticas son cabezotas. Y así, sabiendo que el descenso ya estaba a tres puntos tras la victoria de la Ponfe ante el Alavés del sábado, se plantaron los rojiblancos en El Plantío. Tras el ridículo ante el Mirandés, Ramírez, cargado de adrenalina en la banda como si sospechara que se jugaba algo más que tres puntos, revolucionó el once en Burgos con cambios de nombres (José Ángel, Rivera, Milo y Queipo, fuera; Cali, Varane, Aitor y Diego Sánchez, dentro) y de posiciones (Cristo, por fin, delantero). ¿El resultado? Pues un empate sin goles ante el Burgos, una de las revelaciones de la categoría, que tuvo sus ocasiones para ganar y acercarse al play-off. El punto permite colocar al Sporting a cuatro puntos de la zona roja. O lo que es lo mismo, tener dos partidos de margen para pegarse tiros en los pies. Los optimistas ven brotes verdes, los pesimistas se quedan con la incapacidad del Sporting de ver puerta. Y MAR sigue resistiéndose a verbalizar las palabras, prohibidas en su diccionario, de permanencia, descenso y tal y tal, a pesar de la insistencia de los plumillas, no vaya a ser que la realidad nos estropee una buena alucinación. Y allá a lo lejos ya se ve a Las Palmas y al Granada. Traguen saliva y pongan velas a la Virgen de la Candelaria.

La Mareona siempre cumple Ni los malos resultados, ni la funesta clasificación, ni el manifiestamente mejorable espectáculo que suele ofrecer el Sporting. La Mareona no pierde la moral. Sigue dando más de lo que recibe. Y si no, que se lo digan a los 1.500 sportinguistas que se desplazaron a El Plantío para asistir al Burgos-Sporting. Allí también se dejaron ver David Guerra, presidente ejecutivo del club gijonés, y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales. Con ellos también "disfrutaron" del ambiente generado por la Mareona, y respiraron por el punto sumado, Israel Villaseñor, director de analítica e inteligencia deportiva para Orlegi, y Andrés Conesa, jefe del equipo de análisis del conglomerado mexicano. La semana que viene más, con otro partido lejos de Gijón. En Las Palmas, ante un equipo tocado tras ser goleado en el derbi canario (4-1) por el Tenerife, ya esperan por MAR. Marsà, pivote Varane estrenó titularidad en El Plantío. El mediocentro ha sido el elegido para cubrir el lugar dejado en el mercado invernal por Gragera, desde el sábado nuevo goleador del Espanyol tras hacer el tanto del honor frente al Celta (1-3). Poco a poco, el hermano del Varane del Manchester United va ganando peso después de participar, hasta aterrizar en Burgos, un total de 127 minutos repartidos en siete partidos. El galo se convierte así en el jugador número 29 del Sporting en salir de inicio en lo que va de una campaña que ya ha consumido 32 jornadas. MAR tiró del francés para darle más contundencia a su centro del campo, zona por la que también se movieron Pedro Díaz y Marsà. El central llegó en diciembre para aportar su gen de La Masía al estilo de sacar la bola jugándola a lo culé que tanto le gusta a MAR. Semanas después, Marsà acaba de centrocampista. Octavo partido de los rojiblancos sin empatar Desde que el Sporting estrenó la temporada en Anduva ante el Mirandés a mediados del pasado mes de agosto (1-1), los rojiblancos solo han dejado su puerta a cero en 8 de los 32 partidos disputados. Esta estadística garantiza, al menos, sumar un punto, pero el asunto es insuficiente para alcanzar los salvadores 50. Por contra, y ahí está el problema, el Sporting, con MAR y sin MAR, lleva cerrados catorce encuentros en todo el curso sin ver puerta. En El Plantío, la ocasión más clara llegó con el partido acabado. Y todo tras el 3-4 ante el Mirandés hace una semana. Cristo regresó a la vanguardia Retornó Cristo a su posición natural, la de delantero centro ahora que Djuka está fuera tras pasar esta semana por el quirófano para arreglar sus problemas de rodilla. Poco pudo hacer el canario, que con cinco goles sigue siendo el máximo realizador del Sporting. En el banquillo se quedaron los otros dos "9" que MAR tiene a su disposición: Jeraldino y el otro Uros, de apellido Milovanovic. Ninguno de los dos tuvo minutos, ya que el Sporting acabó el partido en El Plantío sin delanteros. El entrenador rojiblanco optó por más movilidad y apostó para acabar el encuentro por los "rápidos" que tiene a su disposición: Jony, Jordan y Juan Otero. El asunto de cara a la puerta defendida por Caro no mejoró y se mantuvo en modo encefalograma plano. Con "9" o sin "9", lo que viene siendo habitual: agua.