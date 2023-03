Juan Otero, jugador del Sporting de Gijón, ha pedido disculpas esta tarde por la inoportuna imagen que se ha hecho pública hoy y en la que el futbolista aparecía posando sin camiseta y agarrando sus partes íntimas, lo que ha desatado una oleada de comentarios críticos por parte de la afición rojiblanca. Además, en la polémica imagen estaba vistiendo el chándal del equipo.

Juan Otero quiere dejar este mensaje para la afición. pic.twitter.com/j29F2lBW0T — Real Sporting (@RealSporting) 20 de marzo de 2023

"Fue un error. Lo asumo. Pero no tiene nada que ver con el rendimiento. No han salido las cosas bien. Pero lo he dado todo siempre por esta camiseta. Y siempre lo daré. No volverá a pasar", comentó el extremo rojiblanco.

Otero también se ha disculpado con el resto de la plantilla. Lo hizo esta mañana, en el regreso del equipo a los entrenamientos tras el duelo en Burgos. Con estas palabras el extremo quiere cerrar unas horas desagradables.

Esta es la imagen compartida por el futbolista en redes sociales que causó la polémica: