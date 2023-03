A José Marsà le gustaría seguir en el Sporting: "Estoy muy a gusto aquí"

José Marsà, central del Sporting de Gijón, recibió este mediodía el premio Mahou que da la afición al mejor jugador del mes de febrero.

Las declaraciones:

Contento en el club

"Me siento a gusto en el Sporting. Me he adaptado rápido al equipo. Sinceramente no me esperaba adaptarme así tan rápido al tratarse de una nueva competición, un nuevo equipo… Pero muy bien."

Cómodo de medio

"Me sentí cómodo como centrocampista. En los primeros minutos algo extraño al no estar acostumbrado a jugar ahí. Había jugado un par de partidos ahí más que nada por necesidad, pero nunca los 90 minutos. Durante la semana el míster me fue preguntando cómo me encontraba en esa posición y lo fuimos preparando."

Situación dura

"Es en la situación que estamos y lo sabemos. Nos gustaría estar mejor, pero es lo que nos ha tocado vivir y vamos a seguir luchando los partidos que nos quedan."

Problemas lejos de Gijón

"No creo que nos afecte jugar fuera de El Molinón porque la verdad que fuera de casa siempre viene mucha gente a apoyarnos y nos sentimos como en casa."

Pareja con Varane

"Al principio Varane y yo nos encontrábamos algo extraños por jugar ahí juntos ya que no estábamos habituados a ello, pero conforme iban pasando los minutos nos íbamos sintiendo más a gusto. Jugar con él está bien, Varane es un chico comprometido y trabajador."

Feliz

"Ya lo dije en su momento: estoy muy a gusto aquí. No depende de mí, pero me gustaría seguir y estoy a gusto aquí."

¿Quedan 10 finales?

"Todos los partidos los deberíamos afrontarlos como una final. No sólo por la situación en la que estamos sino que siempre deberíamos verlo así con esa mentalidad."