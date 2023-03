Marcelino: "En el Sporting falta un proyecto serio, solvente y continuado"

"No me da la sensación de que en el Sporting falte paciencia. Lo que falta es un proyecto serio, solvente y continuado, con capacidad no solo de palabra, sino también de acción, de tener opciones reales de subir. Este año no era viable, lógico, porque había un cambio de gestión, pero esperemos que sea para el siguiente y que se pasen menos apuros para la permanencia que la temporada pasada". Marcelino García Toral, exentrenador del Sporting entre otros equipos, aprovechó la presentación de su campus en Villaviciosa para ofrecer sus reflexiones sobre la situación del club rojiblanco, en un momento delicado en el que se juega la continuidad en el fútbol profesional mientras trata de reestructurarse de la mano de Orlegi.

Marcelino entiende que el Sporting exige un proyecto de esas características "como club histórico, por la ciudad de Gijón y por su grandísima afición", y, teniendo en cuenta los sufrimientos del pasado curso y los que se anuncian para este, llama a "reflexionar sobre aquello que no se hace bien". García Toral, como entrenador que es, rechaza que haya poca paciencia con el proyecto que inició Miguel Ángel Ramírez tras sustituir a Abelardo: "Si estás quince partidos y ganas uno o dos, lo normal es que te echen; yo estoy enamorado de mi profesión, pero soy consciente de sus pros y de sus contras". Marcelino también se refirió a la reforma que se quiere emprender en Mareo para convertirlo en polo de atracción de talento. "Es fenomenal mejorar las infraestructuras que te permiten una mejor formación, pero no nos podemos engañar, el que da de comer a todo eso y el que te va a permitir atraer y retener talento es que tu primer equipo funcione, esté en Primera y lo más arriba posible. Si no, padres y agentes se llevarán el talento a otra parte. Formar es muy bonito, te da identidad, pero lleva mucho tiempo. El Sporting necesita presente y futuro". El campus de Villaviciosa quiere más talento regional Alicia García-Ovies El campus deportivo de alto rendimiento "Promisesoccer by Marcelino", con la asistencia del entrenador maliayés Marcelino García Toral, aborda su segunda edición en Villaviciosa con el objetivo de captar más talento regional. "El año pasado tuvimos un centenar de participantes de toda España, pero nos gustaría poder atraer a más futbolistas de Asturias", indicó Samuel Fernández, uno de los organizadores, en la presentación realizada ayer en el Ayuntamiento villaviciosino. Los participantes en el campus pasarán una semana viviendo y respirando fútbol. Harán videoanálisis, trabajo de posiciones, gimnasio… "Queremos dar un paso más en la eficiencia del campus y poder ofrecer a los futbolistas ideas que les sean útiles para su futuro", destacó García Toral. El entrenador tuvo claro desde el primer momento que decidió ligar su nombre al campus que debía celebrarse en Villaviciosa, porque "hay que ser agradecidos. Este concejo y el Lealtad me permitieron comenzar mi trayectoria". La actividad tendrá lugar del 16 al 29 de julio, en dos turnos de una semana cada uno. Está destinada a jóvenes de entre 8 y 18 años que practiquen fútbol habitualmente y que cuenten ya con un nivel previo. En total habrá 160 plazas, 80 cada semana. Las inscripciones ya están abiertas, con precios desde los 150 a los 690 euros. El verano pasado, el 50 por ciento de los participantes eran jugadores de academias de Primera y Segunda División. Destaca, por ejemplo, la presencia de Pablo Barrios, del Atlético de Madrid. También hubo futbolistas del Real Madrid Castilla y del Sporting, entre otros clubes. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, resaltó la importancia que tiene para el concejo albergar una actividad de estas características, puesto que les permite "dar a conocer Villaviciosa como destino de calidad. Aunamos deporte, medioambiente, calidad residencial y turística".