De la crisis deportiva a la crisis de identidad: las claves de los ocho meses de Orlegi en el Sporting

Ocho meses después de convertirse en el nuevo propietario del Sporting, Orlegi atraviesa por su momento más delicado en Gijón. "Una crisis profunda", como el mismo Alejandro Irarragorri reconoció ayer en su visita a Mareo para poner voz a un asumido "fracaso" hasta el momento. Los cambios han sido grandes en este tiempo, tanto como la inestabilidad que han creado. Desde el verde, donde el equipo navega a cuatro puntos del descenso en una caída permanente, hasta los despachos, donde la concatenación de despidos han conllevado un coste social y de imagen por la transcendencia de personas como Abelardo, Antonio Maestro o Falo Castro. El proceso.

Llegó el pasado jueves y se fue para Mareo a primera hora de la tarde. En las instalaciones rojiblancas volaban las segadoras y se esmeraban los detalles en cada una de las obras puestas en marcha para mejoras que incluyen gradas, vallas y hasta el vinilo informativo de la torre que identifica a los visitantes que han llegada a la Escuela de Fútbol de Mareo. También, alguna mirada de recelo. Entre el personal del club, los antiguos, los de toda la vida, se lleva tiempo temiendo por quién será el siguiente en recibir la carta de despido. Incertidumbre. Casi 24 horas después, Alejandro Irarragorri citó a los medios de comunicación para compartir "cómo se está viviendo la situación desde dentro". El momento del equipo es delicado. El último partido en El Molinón ya provocó las primeras quejas hacia el palco. En tiempos de vendas y paciencia, admitir los errores es un ejercicio saludable y terapéutico.

La "cirugía"

A Orlegi le remuerden más la conciencia las consecuencias derivadas de sus decisiones a nivel deportivo que los pasos que se han ido dando para "reformar" los diferentes departamentos del club que giran en torno al primer equipo. Al menos, es la sensación que se palpa desde fuera y que la vuelta a Gijón de Alejandro Irarragorri vino a confirmar. Consciente de que la "cirugía" quizá debió ser mayor en un inicio, término suficientemente ilustrativo de la idea que tenía el grupo para dar vida al enfermo Sporting, el presidente ofreció más detalles de su conocido desencuentro con Abelardo. También con una plantilla cuya respuesta está lejos de lo esperado.

No fue contundente Irarragorri con la continuidad de Miguel Ángel Ramírez, un entrenador tan conocedor como afín al método de Orlegi. La antítesis del Pitu. Las próximas jornadas pueden ofrecer respuesta, pero en ese remordimiento, entre otras muchas cosas, está el pensamiento de qué hubiera pasado si al canario se le hubiera ofrecido el proyecto al inicio de temporada. O a un entrenador de esas características.

En cuanto a la conveniencia o no de los diferentes despidos realizados –con el desgaste añadido de acabar en los tribunales como sucede con Abelardo y sucederá con Maestro–, ahí no hay dudas de haber iniciado el camino correcto. El coste social era sencillo además de prever. El problema está en el riesgo dispuesto a asumirse. En ese sentido, a Orlegi no le ha temblado el pulso. La consecuencia, mientras tanto, es un club donde en el campo no ofrece un modelo reconocible y en lo institucional vive tal metamorfosis que caminar por Mareo se ha convertido ya en un permanente "¿quién es quién?". Unos piensan que "se están cargando el Sporting". Otros, que "el cambio era esto".

En juego, más que 30 puntos: ver al club fuera del fútbol profesional por primera vez en sus casi 118 años de historia y el riesgo de convertir una institución en una franquicia que viva a golpes de ejercicios de repetición. En medio de una crisis deportiva y de identidad, Irarragorri recordó que toda crisis es una oportunidad. Merece tiempo. Ojalá se aproveche de manera urgente para empezar a ver que el proceso sí devolverá al Sporting al lugar que le pertenece, en el amplio sentido de la palabra.