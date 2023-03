Ramírez: "Hablo cada semana con Irarragorri, no solo cuando está aquí"

"Alejandro, como máximo responsable, es el que nos invita a mirar hacia el futuro, a tener clara la hoja de ruta y no tener miedo a hablar de fracaso con la energía y determinación de fijar objetivos y mejorar el presente y futuro". Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, habló ayer, en la previa de la visita a la Unión Deportiva Las Palmas, de su relación con el presidente del club rojiblanco. Un vínculo que va más allá de que esta semana se les haya visto juntos por primera vez en Mareo. "Hemos hablado de todo. No sólo cuando está aquí. Cada semana. Hace seguimiento a todos", desveló el técnico. También detalló una pregunta que se repite en cada uno de esos encuentros. "Intentamos hablar de cada semana, tanto a nivel individual como colectivo. Algo que repite es ‘¿cómo te puedo ayudar, en qué me necesitas?’, para contar con él".

Miguel Ángel Ramírez habló en Mareo un día después de que Irarragorri asumiera la actual temporada como un "fracaso", verbalizara que el club se encuentra en una "crisis profunda" y asegurara que el equipo pelearía "con el cuchillo entre los dientes" por los treinta puntos que restan para finalizar la Liga. "Los primeros, en Canarias", concretó. "Es nuestra liga. Vamos a intentar competir bien para sacar los máximos puntos posibles", admitió antes de meterse de lleno en el partido en el Gran Canaria. Lozano, en la lista. "Me lleva a convocarlo las bajas que tenemos. Dada la baja de Jony, necesitábamos un perfil de extremo porque no tenemos ahora mismo. Básicamente por eso. Para tener una alternativa con un perfil parecido". La situación. "Cuando entramos por esa puerta, todo lo extra deportivo que tengamos que hablar lo aclaramos y lo solucionamos y nos centramos en el trabajo. Hemos estado muy centrados. Ha sido una semana muy buena de trabajo. Hemos compartido la información de Las Palmas". Fracaso. "Alejandro, como máximo responsable, es el que nos invita a mirar hacia el futuro, a tener clara la hoja de ruta y no tener miedo a hablar de fracaso con la energía y determinación de fijar objetivos y mejorar el presente y futuro. Aprender de los errores y a partir de ahí empezar". Solidez. "Lo que teníamos que plantearnos era volver a la solidez que habíamos tenido con mi llegada. Lo logramos en Burgos y le queremos dar continuidad. Indistintamente. Creo que en casa también toca ser sólidos, y atacar mejor. Esperamos darle continuidad a la competitividad, intensidad, solidez defensiva y mejorar ataque". Charla con Irarragorri. "Hemos hablado de todo. No sólo cuando está aquí. Cada semana. Hace seguimiento a todos. Intentamos hablar de cada semana, tanto a nivel individual como colectivo. Algo que repite es ‘¿cómo te puedo ayudar, en qué me necesitas?’, para contar con él". La temporada. "El reto que nos planteamos son diez jornadas y treinta puntos. Es nuestra liga. Intentar competir bien para sumar lo máximo posible". Las bajas. "Jony sale con molestias del partido de Burgos y no han remitido. Estamos pendientes. Rivera tiene gastroenteritis. Lleva con fiebre unos días". Vuelta a casa. "Es un regalo que me da el fútbol después de todo este recorrido lejos de mi casa. Son doce años desde que salí, dedicándome al fútbol. Es muy difícil a un canario dirigir en el banquillo del Gran Canaria. A Xavi García Pimienta también le ha resultado difícil dirigir al primer equipo de su club. Se ha ido fuera y yo también. Mucha alegría de volver a casa con el club por el que doy la vida ahora mismo". El rival. "Me espero a Las Palmas que intente volver a tener el balón. A partir de ahí someterte, atacarte, dominarte. Es lo que espero y lo que van a intentar. Espero también cambios en el once que potencien eso". El plan. "Vamos a ver a un Sporting que no se deje someter. Habrá momentos en los que lo consiga. Todo lo que sea posible que ellos no tengan el balón y que no tengan el protagonismo, mejor nos irá. Es cuando más sufren". Ponferradina. "Tenemos que ser conscientes de la situación y de la posición en que estamos. Y de lo que tenemos que hacer para salir de ahí. Cuanto más centrados estemos en el plan de partido y en los resultados, mejor nos irá".