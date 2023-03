David Guerra, presidente del Sporting, no pudo evitar quejarse tras el arbitraje que sufrieron los rojiblancos en su empate contra Las Palmas, encuentro que acabaron con diez y recibiendo un gol de penalti. El presidente sportinguista pidió respeto, tanto para el club como para la afición, y mostró su orgullo por la actuación de los suyos.

El Sporting, perjudicado. "Estamos orgullosos de lo que hemos visto, de la pelea hasta el final y de lo que han demostrado los jugadores. Ese orgullo nos llama a hablar, siempre desde el respeto, siendo un club histórico que respeta a todos los estamentos. Hoy nos sentimos perjudicados y pensamos que verdaderamente hay que estar muy seguro para tomar una decisión que nos perjudica gravemente, no solo en el partido de hoy sino también para los encuentros que nos quedan. Es una acción en la que hay que estar muy seguro para tomar esa decisión. De ahí sale un penalti en contra, una expulsión, una amarilla luego que nos deja otro jugador fuera para la semana que viene".

El presidente pide respeto. "Nos quedamos con tres jugadores fuera y con un penalti en contra. Estamos muy orgulloso del equipo, que se enfrentó a un conjunto enorme como Las Palmas. Es el momento de pedir respeto para el Sporting, para esos jugadores que están enfadados como estamos nosotros y para la afición y los años de historia del club".

El momento de quejarse. "Es por eso que tenemos que expresarnos así. Nos han perjudicado. Tenemos que darnos cuenta de las responsabilidad que tenemos todos".

¿Hay una mano negra?. "No creo en las manos negras, pero sí creo que el Sporting tiene una historia que debe ser respetada. En la temporada ha habido decisiones a favor y en contra, pero hoy si que nos hemos sentido perjudicados. Estamos en una situación que nos pone en mala disposición. En un partido que nos hemos adelantado, con mucho mérito, lo que he visto en el vestuario es ese enfado de ver como te ves perjudicado gravemente".

Charla con los jugadores. "He hablado con los jugadores y ellos han sido bastante vehementes. Desde fuera no se entiende. Vemos como se toca el balón y que tenga que entrar el VAR no es algo que comprendamos. No es solo el penalti, es el enfado de después que lleva a la roja y luego a la siguiente amarilla. No es solo el daño de hoy, sino lo que perjudica a largo plazo".

Quejas a la Federación. "Mantenemos un contacto muy fluido con la Federación. Va a ser ocasión de mantener un intercambio de opiniones, desde el respeto que tenemos como club y desde el que queremos que nos tengan".

La opinión de Alejandro Iraragorri. "Compartimos el enfado y el orgullo por ver el equipo como ha respondido. Los chicos se han esforzado hasta el último minuto. Ver esta situación que verdaderamente nos deja sin explicación. Ahora debemos enfocarnos en lo que nos queda. No es lo que nos gustaría, pero tenemos que pelear en todos los minutos".