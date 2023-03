El relato de un penalti que enfadó a todos en el Sporting: "Es un error"

La expedición rojiblanca aterrizó ayer de Las Palmas en Gijón, ejercitándose ya en Mareo por la tarde, con una mezcla de sensaciones. Por un lado, con el convencimiento de que el Sporting compite, y está yendo más en un momento de la temporada crucial. Pero también con la frustración de que una decisión arbitral les ha arrebatado la posibilidad de ganar dos puntos que pueden ser claves en la lucha por no bajar. El polémico penalti señalado a Cali Izquierdoz sobre Marc Cardona, que en primera instancia no vio como falta el juez principal, Ávalos Barrera, pero que fue notificado después por Vicandi Garrido desde la sala VAR, ha causado un profundo malestar en el seno del Sporting, que se siente doblemente agraviado: por la discutible infracción, y por las consecuencias que ha tenido la misma de cara al siguiente duelo ante un hueso durísimo como es el Granada, y donde Ramírez ha perdido de golpe a Izquierdoz y Marsà por esa acción, como a Insua, que cumple ciclo. Un agujero en la zaga ante el mejor ataque de la categoría. Al término del encuentro la indignación en la delegación era mayúscula, lo que derivó en la enérgica respuesta de David Guerra, presidente ejecutivo.

El malestar era general, con Alejandro Irarragorri y José Riestra a la cabeza, desplazados a Las Palmas. Pero el más molesto era el mismo Cali Izquierdoz, muy tocado en lo anímico tras ver como le señalaba la tecnología otro penalti que entiende como injusto –es el tercero del campeonato–. Pichu Cuéllar aseguraba que el propio Marc Cardona había confesado que no era penalti. El vestuario, en general, era un hervidero al final del partido. Varios compañeros quisieron animar a Cali, un líder muy respetado a nivel interno. También los directivos le han respaldado.

Siempre cautos, es la primera vez que un alto mando sale a la palestra para defender los intereses de la entidad al sentirse agraviados por los árbitros. Hubo otras decisiones que no agradaron, pero nadie había hablado. A nivel interno no se explica porqué el VAR entra a corregir el criterio inicial del colegiado en una jugada que no es clara. Una decisión que va en contra de lo expuesto por los árbitros en las charlas realizadas a los jugadores y técnicos al inicio de esta campaña. La consideración de Vicandi Garrido en el Comité Técnico de Árbitros es muy baja, según explican distintas fuentes. En una campaña muy difícil y repleta de cambios, el penalti ha unido aún más al club y al entorno. "Nadie sabe muy bien cuándo entra el VAR o no. Para mí directamente no es ni falta: antes toca al balón", clama Manolo Jiménez.

En la misma línea se muestra otra leyenda del club como Juanele. "Es claramente un error del VAR", añade. También piensa lo mismo Alberto Lora, excapitán rojiblanco. "No es penalti para nada. Pero ni en la repetición del VAR. Apenas hay contacto y si lo hay, es cuando el balón se ha despejado; no encuentro la razón de pitar penalti cuando hay acciones más dudosas", dice. Varios son los aficionados que han clamado contra la labor de los árbitros por sentirse agraviados ante lo que entienden como un "error". "En esas entradas no es lo mismo verlas a cámara lenta que a la velocidad del juego, modifica la esencia del fútbol", lamenta Manolo Llana, de la peña Nacho Cases.