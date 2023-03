Luis Enrique Martínez, ex seleccionador nacional, se abrió este mediodía en una amplia entrevista concedida a la Cadena SER. El técnico gijonés tocó todo los palos en Gijón Ser Deportivos. Pero, sobre todo, habló y mucho del Sporting de Gijón. "¿Entrenar al Sporting? Ahora no. Puede ser en un futuro. Puede que en cinco o diez años; pero no me gustaría ir y acabar siendo vilipendiado y silbado"

¿Por qué da la entrevista ahora?

Peticiones de entrevistas tengo muchas, muchas. Siempre son interesantes de medios que tienen seriedad total. Pero sabéis que soy pasional cuando trabajo, pero cuando no trabajo me abstraigo e intento hacer mi vida. Hace 10 años que no hacía entrevista. Con tan mala suerte que ayer pasa lo que pasa. Parece que iba a hacerla justo el día que pierde, bueno que perdemos… Pero nada más lejos de la realidad.

Desconexión total

No miro redes ni medios españoles. Solo miro prensa inglesa. Como decían: “ladran, luego cabalgamos. Es buena señal”. Cuando estás en el fútbol profesional, no puedes controlar lo que hablan de ti. Como no me entero, me da igual. Lo he explicado en rueda de prensa o en streaming. Cuando eres entrenador dominas mucha más información que un periodista o un aficionado. Tú tomas decisiones y tienes que aceptar los resultados y, en función de los resultados, recibes un trato. No me quita el sueño.

¿Se sintió valorado como seleccionador?

Me sentí valorado. Muchísimo. Gracias a las sesiones de streaming pudimos recibir el cariño increíble e incondicional de la afición. Una cosa es lo que te muestren en medios y otra la realidad. Fue un experimento muy positivo.

¿Volverá a ser "streamer"?

Fue un experimento. No sé si volveré, no lo creo. Me gusta disfrutar de los momentos que no formas parte de la actualidad. Cada vez disfruto más vi vida de entrenador, cosa que al principio me costo. Pero también mi vida fuera. No sé cuando volveré. Dependerá de las ofertas interesantes

Críticas por no tener plan B en su etapa con España

Lo de siempre. Estaban las alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria. Me siento orgulloso y satisfecho. Claro que cometimos errores pero tuvimos que tomar decisiones. Estoy orgulloso. No me interesan estos debates. Están hechos desde la falta de conocimiento

¿Vio la derrota de ayer de la Selección?

No vi ninguno de los dos partidos. Me pillaron en Sudáfrica. Me enteré de los resultados. Hay muchos tipos de entrenadores y lo lógico es que cada uno siga su camino

¿Sigue viendo fútbol?

En estos meses he visto mucho fútbol. Tengo una especial atracción por Inglaterra. Me gustaría ir a trabajar. Sigo mucho ese fútbol más que el español. De la Liga he visto los grandes y poco más. Ciriaco es un campeón. Le guardo mucho cariño. La Premier es una Liga interesante. Me gustaría ir allí. No me veo en julio en la Premier. Porque es difícil que se dé el momento. No iré a cualquier equipo: solo iré a equipos con aspiraciones importantes. No me hago muchas ilusiones, la verdad. Que tengo que cambiar el planteamiento en un año y medio… cambiaré

Ofertas de selecciones

He tenido ofertas de alguna selección que, por supuesto, voy a omitir por respeto. No lo descarto, pero debería ser alguna seleccion potente. ¿Te imaginas que tengo que jugar contra España? No sé si estoy preparado.

¿Brasil es candidata?

¿Brasil? Entre otras. Sí, pero… no me veo. No lo sé. No sé si seré el perfil. Hay otro perfiles mejor que el mío. No me ha llamado nadie de Brasil. Eso son rumores de la prensa. Los medios de comunicación van tan rápido que un rumor se convierte en una noticia a nivel mundial. Hay entrenadores con un perfil… No sé si me adaptaría. Me encantan los jugadores de calidad pero no sé si mi estilo encaja

¿Entrenará al Sporting?

Nunca se sabe. El Sportintg conmigo perdió una oportunidad maravillosa, cuando tuvo que mostrar confianza en el Luis Enrique entrenador no la mostró. Actualmente, no. Me gustaría entrenar algún equipo que pueda optar a títulos

¿En un futuro?

Después de lo que ha pasado a Pitu, que sí que es una leyenda del Sporting... Se le puso contra la espada y la pared. Es difícil ir al equipo de tu casa. Si lo hago alguna vez sería tras haber arrasado. A lo mejor lo hago en 5 o 10 años. Entrenar al Sporting es muy difícil. No me gustaría salir de Gijón y acabar vilipendiando o silbado. Como entrenador el crédito te dura 18 segundos y medio.

Salida del Pitu

Claro que me dolió la salida del Pitu. Y además la considero injusta. No te garantiza que otro entrenador tenga mejores resultados; y a las pruebas me remito. El Pitu debería ser entrenador del Sporting 5 o 10 años porque eso pondría la primera piedra. Llevamos muchos años en horas bajas. Si cada vez que el barco se tambalea echamos a un entrenador como el Pitu, con experiencia en Primera y con ascensos... Yo duraría diez minutos. Salgo de Gijón con el rabo entre las piernas

Homenaje de Orlegi

Fue bonito el homenaje y me encantó. Fue bonito estar en el palco. Me encantó recibir el cariño de mi tierra. Me parece maravilloso que Orlegi gestione el Sporting de la mejor manera. Todo el apoyo. Es una inversión que han hecho en el equipo de nuestra ciudad.

Plan de El Molinón 2030

Ostras… Cuando me enseñaron la maqueta y el proyecto, me pareció una joya. Ojalá se pudiera hacer. Ojalá los políticos ayuden a nuestro Sporting en vez de poner trabas. El Molinón necesita una mejora. O incluso hacerlo nuevo, que pueda ser un centro de recursos

¿Vendrá Sira Martínez al Hípico de Gijón en Las Mestas?

Molaría… Pero es mucha presión. Siempre le he dicho a mis hijos lo que significa mi tierra. Ya ha salido en el Chas. Estuvo muy cerca de hacerlo el pasado verano. Ella sabe que en agosto debe estar en Gijón sí o sí. No se lo puede saltar. Pero ya sabe que a Gijón en agosto hay que ir al Chas o al Hípico.