Los secretos mejor guardados del mito Cunningham llevan tinta astur: dos gijoneses y una lavianesa presentan a España la historia de un rebelde que rompió moldes

La increíble historia de Laurie Cunningham, ex jugador Sporting y del Real Madrid, entre otros clubes, ve la luz en España gracias al trabajo de tres asturianos: dos gijoneses, Alejandro Saralegui y Alejandro Alvargonzález, y una lavianesa, Adela Domínguez. Entre los tres –de la editorial Colectivo Bruxista– han hecho un trabajo exprés para contar las interioridades la vida de uno de los personajes más conocidos en el fútbol mundial. Referente de la lucha contra el racismo, fue el primer jugador negro en la historia del Sporting. En Gijón dejó huella, y una hija. Saralegui y Alvargonzález cuentan a LA NUEVA ESPAÑA los secretos de un icono. El libro "Different Class" ya está a la venta.

–¿Cómo nace la idea?

–El libro sale en Reino Unido en 2018.

–Hace cinco años. ¿Cómo es el primer contacto?

–Alejandro Alvargonzález (A.A). Lo conozco por un artículo de Txema Urdampilleta, mi amigo, en 2019, en un fanzine, en Madrid (Aggro). Me lo recomendó. Y cuando decidimos montar la editorial teníamos en mente que queríamos sacarlo cien por cien. Hace un año me pongo en contacto con el autor (Dermot Kavanagh). Fue todo muy fácil. Llegamos a un acuerdo rápido. Yo quería traducir un libro. Había traducido libros juveniles, pero hacía años que no lo hacía. Quería uno interesante. Y este por todo es muy interesante: un ensayo, un tema que conozco… La traducción la hice rápido, pero fue intensa. Serían cuatro meses, pero intensos.

–Alejandro Saralegui (A.S). En la editorial como somos pocos, los tres hacemos todo. En este caso como él estaba centrado en la traducción, yo hice la corrección.

–(A.A). El fútbol siempre lo habíamos tocado. Enfocándonos en la cultura popular y lo que significa en las tensiones de cada tiempo. Al ser una expresión masiva, el fútbol siempre explica mucho de cada tiempo. Y Cunningham refleja perfectamente lo que era ser negro en esa Gran Bretaña. ¡Fue un pionero total! Fue el primero en jugar con la selección inglesa un partido oficial. Le tiraban mierdas de perro, plátanos, se le abucheaba por sistema... Era habitual con los jugadores negros. Sus padres habían llegado en los años cincuenta para ayudar en la reconstrucción del país. Pero había mucho paro. En el libro se cuenta esa violencia. Ese racismo. Cuenta las principales subculturas negras inglesas. Los "soulboys", "reggae", la cultura jamaicana, que tiene una influencia bestial en la música inglesa. Él estaba metido en eso. El autor cuenta cómo era la Gran Bretaña negra a través de la figura de Cunningham.

–¿Cómo era Cunningham?

–(A.S). Un futbolista diferente. Por todo. Había depositadas muchas expectativas. Luego su carrera se tuerce un poco. En el libro hay bastante música y tiene bastante moda también. Era un "dandy" moderno. Iba con trajes de seda hechos a medida y en una época en la que los futbolistas eran gente ruda. Acababan los partidos y se iban a beber cervezas al bar de al lado. Y él, como un pincel a beber vino. En España estaba todo el día metido en tablaos flamencos.

–(A.A). Él llega a España en el 79. Lo ficha el Madrid como una estrella. En el libro se entrevista a Sid Lowe, quien confiesa que España estaba en un momento diferente a nivel de inmigración: España estaba como veinte años atrás (no había llegado el racismo masivo). Había casi como un paternalismo: le llamaban "negrito", "moreno"...

–¿Qué problemas encuentra?

– (A.S.) Más con su forma de vida. No tenía disciplina. Llega con su novia a Madrid, con Luis de Carlos de presidente del Real Madrid. A los jugadores los tenía como en el ejército. Lo primero que hacen en el Madrid es mandar a las mujeres de los jugadores a comprar ropa a la novia. Les parecía que no tenía ropa adecuada.

–(A. A). Era un rebelde que representaba todo lo contrario a los valores del Madrid. Una vez lo encontraron en muletas después de que un central del Betis, Francisco Bizcocho, lo lesionase en una jugada sin balón. Le rompen varios dedos del pie. Le recomiendan reposo. Y esa noche le hacen una foto en Pachá, en muletas... Al día siguiente tenía a todo el mundo en casa. Tiene que dar una rueda de prensa. Y dice: "No soy yo". Luego es verdad que ya lo reconoce.

–¿Y en el Sporting?

–(A.A). Es la primera vez que vuelve a sentirse futbolista.

–(A.S). Vega- Arango lo anunció como... Pero no le salen las cosas. Él tuvo una hija en Gijón. Dejó una vinculación de por vida. Se cuenta en el libro. Él luego se casó en Madrid y tuvo un hijo (Sergio), que es periodista deportivo.

–¿Qué recuerda del club?

–(A.S). El autor cuenta que Cunningham ve al Sporting como un club importante. Venía de estar cedido en el United. Cuando ganan al Atlético de Madrid le hacen un reportaje en el "Marca" vestido con un taparrabos cociendo con una olla a Luis Aragonés.

–(A.A). Luego va el Rayo y sube. Allí fue muy importante.