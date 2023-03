Dani Queipo es el jugador de moda en el Sporting. Su gol ante la Unión Deportiva Las Palmas ha puesto el acento a una temporada que ha ido a más en lo personal. Debutó con Abelardo y en enero se hizo con dorsal del primer equipo tras firmar su primer contrato profesional. El canterano ha concedido una extensa entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que se podrá leer de manera completa mañana, en la edición impresa y la edición digital de este diario. A continuación, un extracto de la charla.

–¿Recuerda haber hecho algún gol similar al de Las Palmas?

–Desde luego que no.

–¿Qué pensó en esas décimas de segundo en las que ve llegar el balón de Varane?

–No esperaba que Varane me viese porque estaba entre varios jugadores. Levanté la mano para ver si me la daba. Según la vi venir, no pensé en nada. Me dije: hago esto y si sale, sale. En el momento que caigo tras hacer la pirueta, miré y vi que todo el mundo se quedó parado. Hasta el línea. Los de mi equipo como que no lo celebraron. Quedé un poco parado también y pregunté: es gol, ¿no? Ahí ya lo celebré.

–Usted hizo kárate de pequeño, ¿hubo ahí inspiración?

–Se podría decir que sí, que el kárate me ayudó en el gol. De hecho acabé dejando el kárate porque no lo podía compaginar con el fútbol. Gracias a Dios que lo dejé (se ríe). De crío hice kárate, tenis… Muchos deportes. Siempre fui muy coordinado y se me daban bien. Todos los veranos iba a un campamento multideporte.

–¿Cuántas veces ha visto el gol?

–Unas cuantas. Y me gustará seguir viéndolo. Ningún gol que haya metido se acerca, ni de lejos, a ése. Y mire que intenté veces un gol así. Todo el mundo me preguntaba: “¿Cómo se te ocurrió eso?”

–¿Se lesiona en el gol?

–Creo que sí. Mi sospecha es esa. No noto nada en el momento, pero sí a medida que pasan las jugadas.