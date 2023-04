El "reset" del Sporting: la crónica de cómo se superó la crisis en tres semanas

12 de marzo. El Mirandés desnuda al Sporting en su propio campo. El partido termina 3-4, pero pudo ser mucho peor. Y El Molinón, semivaciado, despide a los jugadores con una tremenda pitada, y algunas de esas quejas se dirigen incluso al palco presidencial donde se encuentran David Guerra, Joaquín Alonso y Gerardo García. La gente se va a casa con un cabreo monumental. Se desprende del ambiente cierto desarraigo, una desconexión con el equipo. El primer proyecto de Orlegi Sports en el Sporting ha entrado claramente en una crisis. Y el calendario anticipa curvas: tocan dos encuentros consecutivos a domicilio ante dos huesos, Burgos y Las Palmas (el equipo viene de hacer pleno de derrotas lejos de casa), y después visitará Gijón un imparable Granada. En el entorno se palpa pesimismo. Vuelven a sobrevolar los fantasmas del descenso a Primera RFEF por segunda temporada consecutiva. Y el equipo no carbura. Solo unos días después, el club confirma que Djuka debe pasar por el quirófano. Se encienden las alarmas.

Apenas veinte días después, el Sporting vence tirando de épica al Granada con hasta ocho bajas y suma en el peor tramo de la temporada cinco puntos de nueve. Sale invicto de tres duelos que eran en principio muy complicados. Y El Molinón se convierte de nuevo en un estadio que gana puntos. Crece la asistencia de los 16.472 ante el Mirandés a los 18.547 frente al equipo nazarí. Pero más allá de los números, recupera la conexión con el equipo. Vuelve a apretar como antaño. Miguel Ángel Ramírez celebra la victoria saltando, descontrolado, elevando su puño en dirección a la grada Oeste, agradeciendo el esfuerzo a la grada. El equipo hace una piña en el mismo césped. Todos se abrazan. El público ovaciona a los jugadores. Aunque el descenso sigue cerca, a seis puntos, la sensación es que la crisis ya es historia. El lavado de cara en apenas tres semanas es incuestionable. Así se levantó el Sporting de una situación de máxima emergencia.

Todo comenzó el mismo 12 de marzo, apenas unos minutos después de finalizarse el encuentro en El Molinón ante el Mirandés con una derrota muy dolorosa. Los jugadores llegan al vestuario tocados. Miguel Ángel Ramírez toma la palabra. Reconoce que él es el primer culpable. "Soy el máximo responsable. Nosotros no somos este equipo. Mi compromiso es ayudarles para ser mejores", repite el técnico canario. A nivel interno los directivos respaldan a Ramírez. No hay grietas. Pero se inicia una profunda reflexión. Los técnicos asumen que deben cambiar piezas. Mover cosas. MAR barrunta una revolución. Dialoga con su staff: Endika Gaviña, Luis Piedrahita... Pero también mantiene frecuentes contactos con Gerardo García y David Guerra. Aunque no se verbaliza de puertas para fuera, se asume de puertas para dentro que la situación es muy delicada; que el equipo debe rearmarse, adaptarse a la categoría, para sacar puntos.

Ramírez aterriza en Gijón con unas ideas, pero tiene mano izquierda para asumir que sus principios son móviles. "La competición es mi mejor maestra", confiesa. Toma decisiones estructurales. Cambia nombres. Recupera a Cali Izquierdoz. Y da galones a Varane. Sitúa a Marsà en la medular. Pero, sobre todo, lo que cambia, sostienen distintas fuentes, no son los jugadores, sino la mentalidad. Las premisa ya no es jugar bonito, sino competir mejor: sacrificio, esfuerzo, orden, intensidad. Y, sobre todo, una: la unidad para salvar una papeleta muy delicada. En esto el club hace muchos esfuerzos, en todas las áreas. Alejandro Irarragorri tenía previsto regresar a Gijón, pero cambia algunos matices de su plan de viaje inicial para respaldar al equipo en Las Palmas. Tras ese partido, otra decisión de refuerzo al grupo: la intervención de David Guerra pidiendo respeto a los árbitros tras el polémico penalti señalado a Cali Izquierdoz. El mensaje, más que a los propios árbitros, va dirigido hacia los jugadores, pero también a la afición: se apela a la unidad para recuperar el rumbo.

"Todos somos uno", reitera el club. Mareo se llena de imágenes de los futbolistas y lemas escritos por los propios jugadores. "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos", es una de las elegidas. El club lanza una promoción de abonados con el 50% de descuento para que El Molinón sea una caldera. Irarragorri recalca de nuevo en el desayuno informativo a los periodistas que el proyecto deportivo pasa por Ramírez.