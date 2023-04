Víctor Campuzano, delantero del Sporting de Gijón, destacó el "gran partido" del equipo rojiblanco ante el Granada.

¿Qué supone la victoria?

Nos da un subidón. Fue un gran partido el que hicimos. Se ve a un equipo muy sólido. El Granada ha metido gol en casi todos los partidos. Se notó este fin de semana el apoyo de nuestra gente. Creo que jugamos con doce. Es un punto de inflexión.

¿Qué ha cambiado?

La dinámica no ha cambiado mucho. El grupo ha trabajado siempre. Lo que se ha demostrado es que la gente que está participando menos está más que preparada. Me alegro por ellos. Nadie se ha dejado. Ha sido un reflector perfecto

Importancia para la permanencia

Cada partido lo plantemos como una final y vamos a sacar los máximos puntos posibles, el Ibiza está bien y está sacando puntos. Una victoria allí sería una bocanada de oxígeno.

Equipo más práctico

Diría que es ser más sólidos. Cuando tiras más de un lado el otro queda más expuesto. Estamos más sólidos y compactos. El equipo defensivamente ha mejorado mucho. Es difícil hacernos daño. La primera parte ante el Granada es un fiel reflejo.

¿Se temió por el descenso?

Vemos que estuvimos a cuatro del descenso hace nada y que no nos podemos relajar. Que en esta Liga un día estás arriba y otro abajo. Nuestra mentalidad no ha cambiado. Todos hemos dado mucho estas semanas. Estas semanas siempre ha habido más energía por el cambio. Sabemos que no podemos regalar nada