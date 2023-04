El Sporting planifica la portería del próximo proyecto: quiere la vuelta de Christian Joel y valora la continuidad de De Amores

El área deportiva del Sporting no ha cesado de trabajar en los despachos, y, a la espera de cómo termine la temporada, continúa planificando el siguiente proyecto. La continuidad de Miguel Ángel Ramírez no se discute. Es segura. Pero en la plantilla se avecinan cambios importantes. La portería es una de las posiciones que proyectan incertidumbre y que están en estudio.

Dentro de su hoja de ruta, el club rojiblanco ve con buenos ojos el regreso a casa del guardameta cubano Christian Joel, cedido en el Celta B. En Mareo tienen muy buenos informes sobre el papel que está despachando el joven guardameta –23 años– , quien está protagonizando una notable temporada en su paso por Vigo. Joel ha dado un importante paso en su carrera; ya había dado otro en su anterior curso a préstamo, en el AEK Larnaca. En el Celta está siendo clave en el buen hacer del segundo equipo celeste en Primera RFEF, quinto clasificado a dos puntos del Deportivo: ha disputado 24 partidos, encajando 23 goles, promediando menos de un tanto por encuentro. De hecho, ha sido citado en varias ocasiones con el primer equipo.

El área deportiva del club rojiblanco lo tiene en su radar. Ha acudido a verle jugar en directo varios encuentros, tomando buena nota de sus actuaciones. Christian Joel tiene contrato con el Sporting hasta junio de 2026. Y el club gallego tiene una opción de compra fijada en torno al medio millón de euros. Varios clubes de Segunda ya le han preguntado al club vigués por sus pensamiento con el portero. A falta aún de amarrar la permanencia, que cada vez parece más cerca, el Celta aún no ha tomado una decisión sobre si ejecuta o no la opción de compra. Si no se produce ese movimiento, Christian Joel encaja en el proyecto rojiblanco como uno de los miembros de la portería del siguiente proyecto.

La provechosa cesión le puede llevar de vuelta a Mareo, ganándose un sitio en la futura plantilla. Hoy por hoy, el Sporting cuenta con dos guardametas tras la salida de Diego Mariño al Almería en el mercado de enero: Pichu Cuéllar y Guillermo de Amores, quien se encuentra cedido por el Lanús argentino. En Mareo analizan el futuro del guardameta uruguayo con pasaporte italiano. No ha terminado de entrar en el equipo tras unos meses de adaptación y muchos cambios: de competición, de país, pero también ante la jerarquía y el nivel mostrado por Pichu Cuéllar, capitán. En el área deportiva se plantean que De Amores, controlado por los servicios compartidos del Grupo Orlegi desde hace varios años, siga en el Sporting más allá del 30 de junio. De Amores es un portero valorado por la Federación de Uruguay. Sin un solo minuto en el Sporting, fue incluido en la última prelista de su selección.

Miguel Ángel Ramírez, de momento, está dando todo los minutos de la fase decisiva del campeonato a Iván Cuéllar, quien ya era titular con Abelardo y ha continuado en el puesto, siendo importante también a nivel interno. Al veterano portero, 38 años, que superó ante el Granada, en número de partidos disputados, a otra institución del club rojiblanco como Alonso Miluca (239 por 238) no se le ha ofrecido aún la renovación, a la espera de que se defina su situación al término de la temporada, y de qué pueda suceder con Christian Joel. Tiene serias opciones de terminar una exitosa etapa en el club rojiblanco, donde ha sido un jugador muy importante, sin descartarse tajantemente la posibilidad de que se le ofrezca renovar un año más de contrato, que parece difícil.