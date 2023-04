Christian Joel, portero cedido por el Sporting que hasta ahora jugaba en el filial del Celta de Vigo, terminará la temporada como segundo guardameta del primer equipo tras la lesión del brasileño Diego Alves, al que el club había recurrido en febrero para suplir a Agustín Marchesín.

"No puedo decir nada – de la lesión de Alves- porque no hay una conclusión definitiva sobre el pronóstico, pero no parece una lesión de uno o dos meses, parece algo más grave", explicó el entrenador del Celta, el portugués Carlos Carvalhal.

El hispano-cubano, que está realizando una temporada reseñable en el filial celeste, que milita en Primera RFEF, ya había sido convocado en alguna oportunidad por el primer equipo. Ahora su presencia en él pasa a ser fija.

Los planes de la dirección técnica del Sporting pasan por recuperar a Christian Joel la próxima temporada para que sea miembro de la primera plantilla. Tampoco se descarta prorrogar la vinculación de Guillermo de Amores, el uruguayo que llegó en el mercado de invierno y que aún no ha debutado. Cuéllar, que termina en junio, aún no ha recibido una oferta para renovar.