Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting: "Puede ser un topicazo, pero el 0-2 es el resultado más peligroso"

“Hablamos en el descanso, puede ser un topicazo, pero el 0-2 suele ser el resultado más peligroso. Piensas que lo tienes, y no tienes nada”. Miguel Ángel Ramírez temía lo que luego acabó sucediendo. El entrenador del Sporting reconoció tras el triunfo en Ibiza que al equipo le pesó “lo mental”, al encarar una segunda parte a la que llegó con dos tantos de ventaja. Aún así, los rojiblancos rompieron con más de un año sin dos triunfos consecutivos y firmaron su primer triunfo a domicilio en 2023. “La tranquilidad me la da la evolución del equipo. Estamos siendo más competitivos con el paso de las semanas”, subrayó el técnico de los gijoneses.

“Te pones a pensar en muchas cosas. Dos victorias seguidas que hace un montón que no conseguimos, triunfo fuera… Todo eso está en la cabeza”, explicó Ramírez sobre el agarrotamiento del Sporting tras el descanso, de constante sufrimiento por las embestidas del Ibiza. “Era un rival con muchas urgencias, sin nada que perder. Es difícil del gestionar”, continuó el canario, visiblemente satisfecho con un resultado que significa un paso muy importante hacia la permanencia. No piensa en eso Ramírez. “Desde que llegué, lo dije. El objetivo es sumar los máximos puntos que quedan”, concretó.

Miguel Ángel Ramírez quiso subrayar que el premio de sumar un nuevo triunfo es parte de una evolución en la que ha visto a los suyos crecerse ante la adversidad. “De los últimos partidos, no he sentido al equipo jugar con miedo a perder. Quizá aquí cuando te ves 0-2 se puede dar eso. En los partidos anteriores, sí que he notado a un Sporting que quería competir bien”, quiso enfatizar el entrenador. Por último, recordó el valor de haber querido poner el foco sobre la cohesión del grupo y el espíritu de equipo, algo subrayado en forma de lemas y mensajes en Mareo durante las últimas semanas. “Hemos intentado trabajar eso también. Poder tener una comunicación constructiva, cada uno desde donde le tocaba. Creer que todos somos uno, qué es lo que el equipo necesita de mí. Lo estamos consiguiendo dentro y fuera del campo”, concluyó.