La primera alegría a domicilio: ambientazo rojiblanco en Ibiza

Visitó el Sporting Ibiza con rojiblanco en la grada. Casi un centenar de aficionados acompañaron al equipo en Can Misses en busca de tres puntos para dar al equipo otro empujón importante hacia la permanencia. Vía avión o ferry, el equipo sintió el calor del sportinguismo nada más pisar la isla. En el palco repitió Alejandro Irarragorri, testigo de la reacción desde el viaje a Las Palmas. Con él, David Guerra, presidente ejecutivo. El deseo, poder disfrutar de un tranquilo Domingo de Resurrección.

Sintió el equipo el calor del sportinguismo desde el viernes, cuando aterrizó en Ibiza. Entre los que fueron al hotel a recibirles, Lorena Tuero y Xuacu Rodríguez. "Hay nervios. Era bueno un empate, pero hay que ganar", reconocían ambos, miembros de la peña Sentimiento Rojiblanco. Aprovecharon la festividad de Semana Santa para combinar fútbol y descanso a orillas del Mediterráneo. Ruta intensa fue la de Javier Bericua, Ramón Martínez y Nardo Alonso. De La Calzada a Can Misses, el trayecto dio para mucho. "Paramos en Teruel, Castellón, Denia y luego ferry para venir p’aquí", relatan minutos antes de que ruede el balón. Desean la victoria, pero hay dudas. "Una victoria puede ser la alegría definitiva para salvarse, pero no me fío", insiste Bericua.

Ana Serrano y Antonio López llegaron desde Murcia, también por ferry. "No sé si somos un poco gafes", bromea Antonio. Esta pareja acostumbra a ir a muchos de los desplazamientos del equipo y eso, en los últimos tiempos, es celebrar pocos por no decir ningún triunfo. "A ver si cambia la suerte", añade Ana antes de hacerse un sitio en la grada. Y cambió. Los hay como Roberto Narváez que pasaron noche en el aeropuerto de Barcelona, tanto en la ida, como le tocará en la vuelta, para estar en Ibiza con el Sporting. También estuvo representada la colonia sportinguista en Baleares.

"Llevo dos décadas trabajando en Mallorca en la hostelería y había que venir a animar", cuenta Mateo García, gijonés y sufridor rojiblanco que comparte la pasión en familia. Con él, Carla, su hija. Ambos, con la camiseta del equipo. En la isla trabajan los gijoneses Sergio García, Gayo y Adrián de Jesús. "Soy socio del Ibiza, pero hoy voy con la Mareona a animar al Sporting", cuenta Gayo. "Ganamos, fijo", subrayan los tres. También llegan en pandilla al campo "El Maki", Arturo Martínez, Arturo García y Pedro Sinesio. Ellos son parte de los asturianos que residen y trabajan en tierras ibicencas. "Esperamos ganar, pero firmamos el empate", sentencian cuando empieza a formarse cola en taquilla.

A Alejandro Irarragorri se le vio sobre el verde durante el calentamiento, charlando con David Guerra. Con el presidente también estuvo su mujer, Laura Kalb, y dos de sus tres hijos: Aleco y Andrea. Esta última acudió acompañada de su marido, el arquitecto Fernando Sordo Madaleno. Todos acabaron llevándose la primera alegría a domicilio.