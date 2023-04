Rubén, ante el homenaje del Sporting a su padre, Cundi: "No hay mayor título para él que el de dar nombre a una puerta de El Molinón"

Pasado mañana estará toda la familia en Gijón arropando a Secundino Suárez Vázquez, Cundi, en el día de su 68.º cumpleaños. Mismo día elegido por el Sporting para el acto en el que se pondrá su nombre a la puerta 3 –dorsal con el que hizo leyenda en el lateral zurdo rojiblanco– de El Molinón. Rubén, hijo del exinternacional y olímpico en Montreal 76, además de exjugador del Sporting, pone voz a los muchos sentimientos que se agolpan en casa en un momento en el que la salud del patriarca no pasa por su mejor momento, pero "mantiene la misma energía de siempre". "No paran de llegar felicitaciones", comenta.

–¿Qué supone para ustedes este reconocimiento?

–Para mi padre y para toda la familia, un gran orgullo. Es sportinguista de corazón, como todos nosotros. Tanto él como yo le debemos todo al Sporting. Lo suyo no es fácil de conseguir. 17 años en el primer equipo, selección, Juegos Olímpicos, tantas temporadas en Primera División... Es el reconocimiento más bonito que te pueden dar. Uno juega para ganar, para conseguir trofeos, pero eso pasa, se olvida. El tiempo lo borra todo. Sin embargo, no hay mayor título para mi padre que dar nombre a una puerta de El Molinón. Sobre todo, en estos momentos.

–¿Cómo ha sido crecer junto a una leyenda del Sporting?

–Me considero un afortunado. No sólo por haber podido crecer junto a él. He convivido desde niño con Jiménez, Joaquín, Claudio, Quini… Futbolistas top. Aprendí de sus valores, los de la historia más exitosa del Sporting. Consiguieron todo aquello por su calidad futbolística y, sobre todo, por su calidad humana. Son gente cercana, sencilla, humilde. De lo que más orgulloso me siento es del reconocimiento y el cariño que le tiene la gente a mi padre después de tantos años. No hay sitio por donde pase y no le saluden.

–¿Cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado?

–Nunca fue de meterse mucho. Siempre me dejó llevar mi camino. Cuando jugaba nunca me decía nada. "Hay un entrenador", comentaba. Eso sí, siempre me insistió en que hay algo incuestionable cuando saltas al campo: "Hay que salir con la camiseta sudada y el pantalón ‘manchao’. Saldrá mejor o peor, pero hay que darlo todo. Si lo haces, nadie te reprochará nada". Cuando eres joven escuchas, pero pasan los años y te das cuenta. "Tuve partidos horrorosos, de jugar con las botas cambiadas, pero me dejaba la vida", comentaba. Eso y no rendirse, me caló. Dio la vida por el Sporting.

–Cundi sigue siendo un luchador.

–Mire, he pasado momentos difíciles, muy complicados en mi carrera de futbolista. En el primer equipo del Sporting llegué a estar prácticamente apartado y mi padre me insistía: "Hay que seguir y trabajar". Era joven, estaba rabioso y ahí él es cuando más me apretó. Aparecía para darme consejos en los momentos delicados, pero en otros, como cuando tocaba ir de un sitio a otro (cambiar de club), me decía: "Las decisiones tienes que tomarlas tú, porque el que se tiene que equivocar en esto tienes que ser tú". Y sí, alguna vez me equivoqué (se ríe).

–Usted tiene dos hijos (Vania, de 17 años y Joel, de 14 años). No vieron a Cundi jugar. ¿Cómo valoran ellos la faceta futbolística del abuelo?

–¡Son los primeros que han querido apuntarse a estar en el homenaje! (Rubén y su familia residen desde hace años en Valencia). Vania nació en Elche y Joel, en Valencia. Les ha tocado vivir todo desde muy lejos. Empiezan a ver cada vez más vídeos de cuando era futbolista, a ser cada vez más conscientes de la carrera del abuelo. Cuando están con él en Gijón se dan cuenta de todo el cariño que le tiene la gente. Eso es impagable.

–La Asociación de Vecinos "San Martín" de Sotrondio ha pedido al Ayuntamiento que El Florán pase a llevar el nombre de Cundi.

–No sé nada oficialmente, pero sí que he leído que existe esa iniciativa. Él siempre ha dicho que es español, asturiano, sportinguista y de Sotrondio. Siempre ha tenido presente sus raíces. Mi abuela Teresa sigue viviendo allí. También parte de la familia. Lo de defender siempre su condición de ser de Sotrondio habla de la persona que es. Es otra de las cosas que creo le ha llevado a ganarse el cariño de la gente.

–¿Y si se lleva a efecto?

–Para él y para la familia será tan importante como la puerta de El Molinón. Salió de allí, jugó en ese equipo y todo lo que llegue del San Martín o de Sotrondio es de agradecer. No me quiero imaginar lo que supondría pasar por El Florán y ver el nombre de mi padre. Pues... Sería para no parar de emocionarse.

–Habla mucho del cariño de la gente. ¿Qué le diría a quienes mantienen esa cercanía hacia Cundi?

–Darles las gracias. Creo que no hay nada más importante en la vida y en el fútbol que ver cómo tanta gente te quiere. Como hijo lo he comprobado no solo ahora, pero el paso de los años hace que tenga más valor. Es un orgullo también por la satisfacción de que él es como es, se lo ha ganado. Agradecido a toda la gente por cómo trata a mi padre, y también al Sporting. No es fácil que después de un cambio de propiedad y de todo lo que está pasando tengan gestos como éste.

–¿Cómo está viviendo el final de temporada del Sporting? ¿Más tranquilo ahora?

–Ahora mejor, más tranquilo. Lógicamente sigo cada jornada al equipo. Te tiran los colores. Por mi trabajo (forma parte de la empresa de representación de futbolista Weltsport), con más motivo. Ya sabemos que Segunda es una categoría muy difícil, sobre todo con tantos cambios como este año en el Sporting. Hay que darles un tiempo (a Orlegi) para que vayan saliendo las cosas. Parece que se va enderezando todo. Estas dos últimas victorias dan un balón de oxígeno y nos ponen en una zona más que tranquila. Espero que el año que viene se pueda dar un pasito más. A desearles lo mejor e intentar acabar lo más alto posible para el año que viene intentar tener aspiraciones. Tenemos base para el futuro.

–Mareo ha vuelto a reivindicarse en un momento delicado con Pedro, Queipo, Diego...

–Mareo ha sido, es y será siempre una referencia para todo el mundo. Independientemente de cómo vayan las cosas, siempre salen jugadores. Los años que más éxitos ha tenido el club es cuando hay una base de gente de la casa, esos que han mamado el sportinguismo. También se ha dado que en los momentos difíciles siempre aparecen los mismos: los de Mareo. Siempre responden. Cuando hemos perdido esa base, lo pasamos mal. Ahora creo que hay varios futbolistas que están demostrando que pueden llegar a un buen nivel. Espero que no nos duren poco tiempo.